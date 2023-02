Exclusivo A24 | Habló el acusado de ocupar una casa en La Plata: "Nos estafaron"

"Yo no lo podía creer. La seora me entrego la llave y yo le entregué la camioneta y la plata", continuó relatando y agregó "no tengo nada contra este señor Ramiro".

Casa usurpada en La Plata: la palabra del dueño

"Cuando intento entrar poniendo mis llaves, me doy cuenta de que el picaporte y la cerradura son otras", afirmó Ramiro, dueño de la propiedad, en diálogo con A24.

"Yo me fui el 29 de diciembre para pasar las fiestas en el sur y cuando vuelvo, el sábado 28 de enero, me encuentro con esta sorpresa. Todavía no caigo ni puedo salir del asombro", afirmó Ramiro.

"Llamé a la policía 4 veces hasta que vinieron los patrulleros y dialogaron con la persona que usurpó la casa", continuó el relato y agregó: "No tengo idea de quiénes son y no quiero ni saber".

"Fui a golpear la puerta y no me contesta nadie. Por lo que me dijo la policía, no son del barrio y ningún vecino los conoce", sostuvo Ramiro.

Ahora, el joven se encuentra viviendo en el auto. "Estoy dando vueltas por las estaciones de servicio", remarcó el joven.

Casa tomada: así le cortaban el medidor a la familia que usurpó la casa