Exclusivo A24: Habló el papá de Emily Ceco de Love is Blind tras las denuncias por violencia de género

Emily estuvo en un programa de streaming este jueves, donde denunció a Santiago: “Vengo con los lentes porque tengo la cara así. La pasé muy mal”, advirtió y mostró un moretón en el ojo. "Me pegó una trompada en la cabeza. Le dije, ‘Por favor, no me pegues’. Me respondió ‘Sos una put...’ y me volvió a pegar", relató la ex figura de Love is Blind.