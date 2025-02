El desgarrador relato de Emily de Love is Blind tras denunciar por violencia de género a Santiago Martínez

“Cuando llegamos a casa me dijo ‘Te vi en TikTok’ y me empezó a insultar, me decía ‘Put... yo te vi en TikTok, estabas arriba del escenario con chongos, te estaban bailando y vos disfrutando ahí’. Entonces me cambié, pedí un Uber para irme a mi casa y la llamé a mi mamá para avisarle que iba, que me espere”, contó con la voz entrecortada.

“Él me sacó el teléfono de la mano antes de que atienda a ella y con mirada amenazante me puso el celular cerca para controlar lo que yo decía. Cuando yo dije ‘Ma, capaz que voy para casa ahora’ me cortó la llamada. Y me dijo ‘Vos no te vas a ningún lado’. Le pedí por favor que no hiciera esto peor, que yo no quería estar ahí porque me estaba tratando muy mal”, siguió.

Y agregó: “Y le dije, por favor, correte de la puerta porque estaba trabando la puerta de la habitación. Y me dice, ‘Vos te vas, pero te llevás todas tus cosas’. Entonces le dije ‘Bueno, me voy, está el auto abajo’. Agarré un bolsito y empecé a guardar las cosas en un bolso. Y ahí fue donde me pegó una trompada en la cabeza, de espalda”.

“Le dije, ‘Por favor, no me pegues’. Me respondió ‘Sos una put...’ y me volvió a pegar. Y me pegó dos trompadas más, entonces me paré y me quise ir de la habitación y se puso a trabarme contra la puerta. Y ahí me empujó contra la cama. Después me empezó a ahorcar con mis brazos. Tengo un machucón por cómo me agarró”, sostuvo Emily entre lágrimas.

Ezequiel de Love Is Blind con Wanda Nara fue denunciado por una participante: su descargo

Cuando pasaron unos días del reencuentro de los participantes de Love is Blind, el reality conducido por Wanda Nara y Darío Barassi en Netflix, en el que se supo que Ezequiel y Julieta se divorciaron, también salió a la luz que él había sido denunciado por otra participante, Camila Pittaluga -con la que habría tenido una relación paralela a su matrimonio- por hostigamiento, amenazas y violencia de género.

“Cuando terminaron de filmar el reality, Ezequiel estaba casado con Julieta y, a la vez, empezó a tener una relación clandestina con Camila. Ellos empezaron a salir hace dos o tres meses muy intensamente y cortaron. Cuando el programa estaba a punto de salir al aire, él le mandó un bozal legal para que no hablara de él durante ese período ”, reveló Pepe Ochoa en LAM (América TV).

Al tiempo que detalló: “Ella dijo ‘yo no voy a respetar esto’ y él comenzó a mandarle audios, a hostigarla y a amenazarla. Esto es lo que dicen del lado de ella. La llamaba, le mandaba abogados, se presentó en el lugar en donde ella estaba para decirle ‘no hables porque me vas a cagar lo que viene de acá en adelante cuando el reality estaba al aire’”.

Fue así que el angelito contó que Camila le confesó que la pasó muy mal. “Pude hablar con ella y me dijo que lo pasó pésimo. Tuvo que hacer mucha terapia para salir de esto que fue horrible. Me contó que fue a la comisaría a pedir un botón antipánico por este señor”, concluyó Pepe.