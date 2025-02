Masivo repudio de ex Love is Blind contra Santiago Martínez ante el terrible relato de Emily Ceco: "Siempre fue..."

Masivamente varios de los ex integrantes del reality salieron a repudiar públicamente a Santiago Martínez y expresar su apoyo con Emily en este difícil momento.

Desde sus cuentas de Instagram, Agustina Pontoriero, Marino Mor, Macarena Moroño, Roberto Marsicano, Érica Magalí Sánchez, José Luis Fariña y Florencia Fernández, dieron sus opiniones del tema y repudiaron a Martínez, cuestionando algunas acciones que había tenido en el programa.

“Chicos, es terrible, él siempre fue un violento. No es la primera vez que la golpea, estoy segura. Con otra chica del reality también se comportó mal delante de Emily, entiendo que es difícil salir de eso cuando estás enamorada”, observó la ex Love is Blind, Agustina Pontoriero.

Marino Mor expresó en la misma línea: “Horrible la noticia de lo sucedido. Por supuesto que condeno la violencia de género y espero que esto se visibilice para que la lucha de las mujeres siga ganando terreno. Las señales estaban. Señores de producción, ¿para qué los dos psicológicos de cuatro horas?”.

“A nosotros no nos sorprende. Siempre dijimos que no mostraron las verdaderas personalidades. Dos participantes que parecían buenitos con denuncia de género. Nadie merece sufrir ningún tipo de violencia, ninguna excusa ni situación justifica el maltrato. El amor no lastima, no hace sufrir”, indicó Macarena Moroño solidarizándose con Emily.

Roberto Marsicano por su parte marcó: “Repudio totalmente lo que pasó. Absolutamente nada justifica un accionar de este tipo. Nadie tiene derecho, bajo ningún punto de vista, a comportarse así. Y nadie se merece tener que pasar por una situación como esa. Que la justicia actúe como corresponde”.

“Voy a explicar mi primera publicación ya que estoy recibiendo mensajes no muy lindos sin conocer el trasfondo. Lo subí antes de que Emi diera su testimonio, solo sabiendo que había una denuncia. También tuve un episodio de violencia con este señor en su momento y por respeto a su relación nunca dije nada, pero ya todos los participantes estaban al tanto. Luego de ver lo sucedido, le mandé obviamente mi mensaje de apoyo a Emi, siendo lo mínimo que podía hacer”, comentó Érica Magalí Sánchez.

En tanto, José Luis Fariña manifestó: “En shock como la mayoría. Mi apoyo total a Emily en este difícil momento. Repudio absoluto a cualquier acto de violencia. Hay situaciones que no tienen perdón ni justificación y esta es una de ellas. Que la justicia actúe rápido”.

“Nada justifica la violencia. Ojalá el testimonio de Emily les dé valentía a quienes estén pasando por la misma situación. La violencia se esconde también detrás de personas que a simple vista se muestran encantadoras”. Y agregó: “Imagino lo difícil que debe haber sido exponer esto y darle fin al vínculo, porque entiendo la intensidad con la que vivimos todo y la ilusión de construir un hogar junto a la persona que amas”, comentó Florencia Fernández,.

Y cerró: “Uno merece un amor recíproco, y eso no es amor. La vida te va a devolver el cariño que le pusiste a armar esa casita, Emi. Tenés una familia hermosa que te va a acompañar y un montón de gente que te va a sostener. Toda mi empatía".

Desgarrador mensaje del papá de Emily de Love is Blind contra Santiago Martínez tras la denuncia por violencia

Emily Ceco hizo una grave denuncia por violencia de género contra su esposo Santiago Martínez, relación que se consolidó de manera pública en el reality Love is Blind.

"Me pegó una trompada en la cabeza de espaldas, me empujó contra la cama, no paraba... Nada justifica lo que hizo", dijo la joven entre lágrimas en El ejército de la mañana en Bondi Live, y mostró los moretones en su brazo y ojo por los golpes.

Lo cierto es que desde las redes sociales, los usuarios recordaron el momento en que Claudio, papá de Emily, le daba la bienvenida a Santiago a la familia en el reality, sin saber el calvario que pasaría su hija tiempo después.

"Los veo con ojos de enamorados, espero que a futuro no me defraude", opinaba Claudio sobre Santiago. Y luego le dijo: "Me gustaría que ella sea feliz en todo y la única lágrima que tiene que derramar es de felicidad, ni por tristeza ni por nada".

"Ya le dije a ella conmigo no te va a faltar nada y la quiero como mi esposa, realmente estoy enamorado", contestaba el joven con una copa de vino en la mano. Y él le contestó: "Si es así, me gustaría que Emily y vos sean felices, bienvenido".

Luego del valiente y doloroso relato de Emily Ceco, Claudio lanzó un durísimo posteo contra Santiago Martínez desde Instagram por lo que le hizo a su hija.

“Esta rata, cobarde y cagón fue capaz de pegarle trompadas en la cara a mi hija. La tuvo secuestrada dos días hasta que pudo escapar. Se llama Santiago Nahuel Martínez", precisó.

Y cerró furioso: "Ya está denunciado penalmente. Esta rata le dijo que no salga a la calle con los ojos morados, que en un par de días se le va y que lo perdone mientras la sometía a golpes. El cagón”.