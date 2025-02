Roberto Castillo dio detalles escabrosos de la denuncia de Emily Ceco de Love is Blind

El letrado salió por teléfono en el canal de streaming porque estaba con Emily en un peritaje médico para evaluar las lesiones sufridas. "Le están revisando los hematomas que tiene, no solo el del ojo, que fue evidente y que lo vieron todos, sino también los hematomas en las piernas, en los brazos y en el cuello, producto de la violencia que se ejerció sobre ella", detalló.

Castillo precisó que su defendida tiene pruebas que comprometen a Santiago. "Emily tiene conversaciones donde esta persona que está siendo denunciada le admite la responsabilidad del hecho que ella mencionó", agregó.

El abogado indicó que la joven contó apenas una parte de todo lo que fue su padecimiento: "Hay una historia detrás que Emily me relató ayer, que me parece de una gravedad aún mayor que el hecho que denunció", sostuvo.

Castillo usó uan frase tremenda para graficar el sufrimiento de Emily: "Para mí, desde la calificación de hoy, es una tentativa de homicidio. Ella tuvo instintos de defensa que hicieron que no termine esto en un femicidio".

"Fue un año de mucho sometimiento. Hay hechos que fueron reiterados durante la relación, pero son cuestiones privadas. Es una historia de violencia y confío en la prueba", remarcó.

Y finalizó: "Lo que tiene que hacer ahora en las próximas horas es ratificar la denuncia y ver si está en condiciones de ampliarla, porque lo que tiene para contar es muy amplio. Cuando me reuní con ella, le pregunté si este fue el único hecho de violencia y, con vergüenza, miró a sus padres. Ahí entendí que había muchas cosas más que ni ellos sabían".

Embed

La firme decisión de Santiago Martínez tras la denuncia de Emily de Love is Blind por violencia de género

Esta semana, Emily Ceco de Love Is Blind estuvo en El ejército de LAM (Bondi Live) y contó el calvario que vivió con Santiago Martínez, a quien conoció en el reality de Netflix.

"La joven denunció a su ex en la Justicia por violencia de género. “Vengo con los lentes porque tengo la cara así. La pasé muy mal”, advirtió antes de adentrarse en los detalles del drama que padeció.

"Me pegó una trompada en la cabeza. Le dije, ‘Por favor, no me pegues’. Me respondió ‘Sos una put...’ y me volvió a pegar", relató la ex figura de Love is Blind.

Ante el revuelo que generaron las declaraciones de Emily en su contra, Santiago Martínez tomó una drástica determinación en las redes sociales.

El ex participante del reality de Netflix cerró los comentarios en sus publicaciones en Instagram. Al ingresar a sus posteos, hay una leyenda que dice: "Se limitaron los comentarios en esta publicación".