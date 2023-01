Exclusivo A24 | Habló la abogada defensora de los detenidos por el asesinato de un adolescente en Jesús María

“Hasta el momento no hay informaciones oficiales desde Fiscalía. Estoy esperando notificaciones en el Sistema de Administración de Causas (Sac)”, contextualizó la letrada, en diálogo con A24.

Luego, contó que le solicitaron que espere unas horas para presentarse en la Fiscalía de Instrucción correspondiente. Al ser consultada por sus clientes y el hecho, la mujer explicó: “Mi trato solo fue con progenitores que vinieron a solicitar mi trabajo de manera particular porque los chicos son menores de edad”.

"En el estudio asumimos la defensa de 7 personas", aclaró la abogada y dijo "para la ley son niños".

Habló la mamá del adolescente asesinado en Jesús María: “Atacaron a mi hijo por una gorra”

En primer momento circuló que el adolescente estaba dentro de un boliche y que fue asesinado luego de una pelea fuera del establecimiento. Sin embargo, su mamá aclaró que el chico estaba junto a su familia cuando fue ferozmente golpeado.

En diálogo con Arriba Córdoba (ElDoceTV), Vanesa Arrieta señaló: “Agustín no estaba con ningún grupo de amigos, estaba con un grupo de familia, madre, padre, hermanos, tíos, sobrinos, primos, y un amigo particular que viajó con él. No había una patota”.

Además, remarcó que no habían salido del local bailable, sino que se encontraban paseando. “Estábamos atrás del festival, como todo el mundo, nadie hizo nada”, explicó, y añadió que todo comenzó cuando una persona “le robó una gorra” a su hijo.

“No fue una pelea, eran 20 chicos y chicas abusando a mi hijo, le clavaron algo en el cuello, todos lo atacaron”, sostuvo en medio del dolor.