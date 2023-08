Exclusivo A24 | Habló la familia de uno de los acusados por la violación grupal en Palermo

Embed

Asimismo, su hermana Romina agregó "no tiene sentido. Terminó preso por algo que no hizo". Y su mamá resaltó "los chicos fueron juzgados y no tuvieron un juicio".

"El llamado de la testigo no se corresponde con los videos. Hay muchas irregularidades', sumaron los familiares de Alexis.

Embed

Cómo será el juicio contra los seis detenidos por la violación grupal en Palermo

La clave del debate estará centrada en si se mantendrá la acusación que durante la instrucción formularon y sostuvieron el fiscal Eduardo Rosende y el juez Marcos Fernández, en la que, pese a que no todos llegaron a abusar de la víctima, les atribuían a los seis el mismo grado de responsabilidad en el marco de una "coautoría funcional" con división de roles, o si alguno de los imputados es beneficiado con una calificación más leve.

"Nosotros esperamos que los seis terminen con condenas de prisión efectiva, pero sostenemos que algunos fueron coautores y otros partícipes necesarios", dijo a Télam el abogado de la víctima, Figueroa.

A su vez, tendrán un valor preponderante las decenas de videos de cámaras de seguridad con las que se pudieron reconstruir las nueve horas durante las cuales aquel feriado de carnaval del 28 de febrero de 2022, la chica estuvo con los imputados en la zona de plaza Serrano hasta terminar rescatada del interior del auto donde abusaron de ella.

Violación grupal en Palermo: Confirman la prisión preventiva para los seis acusados Violación grupal en Palermo: Confirman la prisión preventiva para los seis acusados

Los seis llegan al juicio como presuntos coautores de un "abuso sexual con acceso carnal agravado por la intervención de dos o más personas" -que prevé una pena de 8 a 20 años de cárcel-, en concurso real con las "lesiones leves" -de un mes a un año de prisión-, producidas al testigo Luis Riveros Espínola, a quien agredieron antes de que todo el grupo sea detenido por la Policía de la Ciudad.

Según el requerimiento de elevación a juicio presentado en 2022 por el fiscal Rosende, en este caso hubo "un plan previo, con acuerdo de voluntades y roles" y los seis actuaron en grupo "en aras de satisfacer sus deseos libidinosos" con una víctima que no estaba en condiciones de dar ningún consentimiento, ya que tenía alcohol, marihuana y anfetaminas en su organismo.