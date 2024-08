EXCLUSIVO: la respuesta del abogado del jefe narco al que vinculan con el caso Loan

Consultado sobre si López puede tener algún tipo de dato sobre la desaparición de Loan, el abogado sostuvo que López "en ningún momento manifestó algún tipo de conexión, de venganza ni intercambios, o como se estaba diciendo en otros medios de comunicación, que el caso estaba relacionado con la liberación de su hijo (estaba detenido), que fue el 6 de agosto".

"No tenemos ninguna teoría sobre lo que pasó con Loan. No tenemos ningún tipo de hipótesis al respecto. ¿Si me sorprende su desaparición? Me sorprende y me duele mucho", agregó

Las nuevas pistas de sangre que hallaron en un rastrillaje

Ya pasaron más de dos meses desde que Loan desapareció en la provincia de Corrientes. Mientras la búsqueda sigue, este viernes se conocieron imágenes exclusivas, donde se ven fotos de un balde, una remera y bolsas arpilleras con sangre hallados durante los rastrillajes.

En una de las fotos, reveladas durante el programa Andino y las Noticias, se ve una huella en el barro. Según trascendió, se trata de una marca de una persona adulta que se encontró y se trata de cotejar para ver qué tipo de calzado es.

De acuerdo con el periodista Rafael Palacios, el rastro fue encontrado durante los primeros días de búsqueda en las proximidades del naranjal y ahora se aguarda el resultado de esta pericia.