Fabián Cubero preocupó a sus seguidores por un llamativo detalle en sus fotos de vacaciones
Fabián Cubero compartió imágenes de su descanso junto a Mica Viciconte y sus hijos, pero una postal desató una catarata de comentarios preocupados de sus seguidores que generó alarma y una rápida reacción de su pareja. Qué pasó.
27 ene 2026, 18:07
Fabián Cubero armó las valijas y se tomó unos días de descanso en República Dominicana junto a Mica Viciconte, el pequeño Luca y dos de las hijas que tuvo con Nicole Neumann. La familia eligió un resort frente al mar para disfrutar del sol, la playa y las comodidades del Caribe, y como suele ocurrir, el exfutbolista compartió varias postales del viaje en sus redes sociales.
Sin embargo, una de esas imágenes no pasó inadvertida entre sus seguidores y generó una inesperada preocupación. En la foto, Cubero aparece visiblemente enrojecido por el sol, lo que desató una catarata de mensajes en los comentarios. “Dios mío, saquen a Cubero del sol”, “Se está carbonizando”, “Es peligroso lo que hace Fabián” y “Necesita protector solar factor 200″, fueron algunas de las reacciones que rápidamente se multiplicaron en Instagram.
Lejos de dramatizar la situación, Mica Viciconte recogió el guante y respondió con humor ante la inquietud de los usuarios. “Ni tomando sol mil horas me quemo así. Ja, ja, ja”, escribió, llevándole tranquilidad a quienes habían manifestado su alarma.
En esta escapada familiar hubo una ausencia que también llamó la atención: Indiana, la hija mayor de Cubero, no formó parte del viaje y, según trascendió, se habría quedado en Buenos Aires junto a Nicole Neumann y su novio. Mientras tanto, el resto del clan sigue disfrutando de unos días de relax en el Caribe, aunque con un ojo puesto en el sol y el protector solar.
Mica Viciconte se plantó tras ser acusada de lucrar con las hijas de Nicole Neumann y Fabián Cubero
Mica Viciconte se refirió a las críticas que recibió por hacer contenido para las redes sociales junto a las tres hijas de Nicole Neumann y Fabián Cubero después de la polémica que se generó.
“Veíamos en el chat como que la gente ponía que lucrabas con las hijas de Fabián por la publicidad de un yogur”, le comentó el cronista del programa Puro Show (El Trece) a la modelo.
Y la madre de Luca aclaró firme: “Hay un reel, claro, sí. Pero hay un padre que está ahí. Yo no soy la madre ni el padre, así que yo hago mi trabajo nada más".
“Por ahí la gente o la hinchada, entre comillas, de Nicole, aprovecha para tirar algún palito cada tanto”, observó otro notero. Y Mica explicó: “No sé, ni lo agarro, te digo la verdad. Ni lo agarro, hago mi vida”.
“¿Cómo está la situación legal luego de que las chicas no fueran entregadas en tiempo y forma para hacer este viaje con Fabián?”, fue otra de las consultas que recibió.
A lo que Viciconte comentó sobre ese viaje: “No sé todavía en qué quedó eso. Yo siempre soy partidaria de que las cosas están para cumplirlas. O sea, si uno firma algo creo que tiene que confiar en la Justicia. Bueno, calculo que la Justicia hará lo que tenga que hacer. Fabi se fue con Luca, ya está, uno tiene todo organizado y no podés depender siempre de alguien”.
“Estoy tranquila. No medito, pero creo que con el tiempo, ocho años, uno ya sabe todo lo que va a pasar. Entonces, no me sorprende nada. Y estoy enfocada realmente en mi trabajo, en cosas nuevas que vienen ahora, que están buenísimas. Creo que lo más importante es trabajar para mantener la cabeza ocupada. Cuando no laburás... tu cabeza rompe los huevos”, concluyó contundente Mica Viciconte.