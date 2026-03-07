Villarruel participó de la Fiesta de la Vendimia en Mendoza y evitó profundizar la interna con el Gobierno
La vicepresidenta Victoria Villarruel asistió al tradicional desayuno de la COVIAR en el marco de la Fiesta Nacional de la Vendimia.
La vicepresidenta Victoria Villarruel participó este sábado del tradicional desayuno de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) en Mendoza, en el marco de la Fiesta Nacional de la Vendimia. La funcionaria optó por un perfil institucional centrado en la producción regional, intentando disipar el impacto de las últimas fricciones dentro del Gobierno.
Durante el encuentro en el hotel Hyatt, la titular del Senado destacó la relevancia de la industria del vino como un “sello premium” de la Argentina y una referencia productiva consolidada tras nueve décadas de labor.
Al dirigirse a los productores y al presidente de la COVIAR, Mario González, Villarruel fue categórica: “Cuentan conmigo en todo lo que sirva para desarrollar la marca país que nos distingue frente al mundo”.
La funcionaria, quien se encuentra en ejercicio de la presidencia debido a la ausencia de Javier Milei en el país, subrayó que su visita respondió a la necesidad de respaldar una festividad que representa décadas de trabajo productivo.
Ante la prensa local, afirmó que no le interesaba desviar la atención de un momento tan importante para los mendocinos hacia las disputas políticas de la Capital.
Villarruel evitó polemizar con Petri: “No voy a hablar de esa persona”
A pesar del tono institucional, la interna oficialista fue un tema inevitable. Al ser consultada sobre las duras acusaciones de Luis Petri, quien la tildó de “golpista” y la acusó de “apostar al fracaso” del Gobierno, Villarruel evitó profundizar el conflicto y respondió: “No voy a hablar de esa persona”.
Previamente, a través de sus redes sociales, la vicepresidenta ya había cuestionado la gestión de Petri en el Ministerio de Defensa por el bajo nivel salarial de las fuerzas.
En paralelo, la jornada estuvo marcada por las declaraciones de Patricia Bullrich, jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, quien sugirió que la conducta pública de la vicepresidenta refleja un alejamiento del rumbo oficial.
“Va como para el camino del peronismo”, disparó la exministra de Seguridad, cuestionando los gestos de la titular del Senado durante la apertura de sesiones ordinarias.
Frente a las versiones sobre su aislamiento o una posible salida anticipada, Villarruel utilizó esta semana sus redes sociales para enviar un mensaje contundente, luego del discurso de Milei del domingo pasado: “Eso quieren: mi renuncia. Pero no se les va a dar. Hasta el 10/12/27 ocupo con honestidad mi cargo”, sostuvo en la respuesta a un usuario.
En suelo mendocino, reforzó esta postura asegurando que no se siente incómoda y que, por el contrario, se siente “como en casa”.