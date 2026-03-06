Un auto con cuatro integrantes perdió el control y volcó: falleció una nena de 8 años

El conductor fue trasladado a un hospital de la zona con politraumatismos, donde además se le practicó una extracción de sangre para realizar el correspondiente dosaje alcohólico, cuyos resultados aún no fueron difundidos.

Las primeras evaluaciones indicaron que el automóvil sufrió destrucción total y que el estado de la calzada, que presentaba deterioro y demarcación amarilla, será uno de los elementos a analizar en la investigación para determinar qué provocó el vuelco.

La causa quedó a cargo de la Subjefatura de Policía Vial Zona Sur y fue caratulada como homicidio culposo, mientras continúan las pericias para establecer las circunstancias exactas del accidente.

Un traslado de urgencia y un cuadro delicado

Un dramático episodio conmociona a la ciudad bonaerense de Miramar. Una beba de aproximadamente un año fue atropellada accidentalmente por su propio papá cuando el hombre sacaba el auto del garaje de su casa, en un hecho que ahora investiga la Justicia como lesiones culposas. La pequeña fue trasladada de urgencia a Mar del Plata y permanece internada en terapia intensiva con pronóstico reservado.

El incidente ocurrió durante la tarde del martes en una vivienda del partido de General Alvarado, en la localidad de Miramar. De acuerdo con la reconstrucción preliminar, el padre de la menor estaba realizando una maniobra en reversa con su Chevrolet Corsa cuando embistió a la nena, que se encontraba en las inmediaciones del vehículo.

hospital-donde-esta-internada-la-victimas-del-ataque-un-cumpleanos-mar-del-platajpg

Tras el impacto, la beba fue llevada inmediatamente al hospital local de Miramar, donde recibió las primeras atenciones médicas. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, los profesionales decidieron derivarla al Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (HIEMI) “Victorio Tetamanti” de Mar del Plata, uno de los centros pediátricos más importantes de la región.

Fuentes médicas confirmaron al medio 0223 que la pequeña ingresó en estado crítico y debió ser internada en el área de terapia intensiva, donde permanece bajo asistencia mecánica respiratoria.

Según trascendió, la pequeña presenta lesiones hepáticas y debió recibir una transfusión de sangre, aunque los médicos lograron estabilizarla luego de un intenso trabajo del equipo de salud.

“La bebé entró realmente mal y después de mucho esfuerzo lograron estabilizarla”, indicaron fuentes del hospital. Además, señalaron que su evolución es monitoreada permanentemente y que en las próximas horas podrían evaluar retirar el respirador para observar su reacción.