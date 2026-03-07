La felicidad de Sergio Lapegüe tras conocerse que su hija está esperando su primer hijo: "¡Voy a ser abuelo!"

Embed

"¡Chau abueloooo! ¡Dale saludos a la abuela!!", alcanzó a oírse en la grabación mientras el periodista sonreía emocionado ante tanto cariño y no tardó en reaccionar al grito de "¡Chau Pupi! Ahora la saludo a la abuela".

Fue allí que, a flor de piel, Sergio Lapegüe expuso sus más sinceros sentimientos de emoción. "Voy caminando por el barrio, este es mi barrio de toda la vida, y cuando pasaba por acá jugaba a la pelota cuando era chiquito... Cómo pasó la vida, ¿no? Y ahora voy caminando por acá y me está diciendo desde la ventana Pupi, una vecina amiga, 'chau abuelo'. Es tan lindo, es tan hermoso todo y tan feliz", reflexionó feliz.

Y mientras saludaba a otros vecinos, el conductor televisivo confió ante sus seguidores que "sólo se trata de disfrutar".

"Lo esperamos con amor esto y estamos tan contentos que a veces uno no cae viste... Decís 'voy a ser abuelo', ¡qué hermosura!", prosiguió en su caminata barrial. Al tiempo que, visiblemente ansioso por estrenar el título de abuelo, hizo saber no que no ve la hora de tener a su nieto o nieta entre sus brazos. "¡Tengo unas ganas de tenerlo a upa ya", concluyó feliz. ¡Felicidades!

Quién anunció el embarazo de Mica, la hija de Sergio Lapegüe

En la emisión de este viernes de LAM (América TV), Ángel de Brito sorprendió al aire con una de esas primicias que suelen generar pura emoción dentro del mundo del espectáculo: la llegada de un bebé. En esta oportunidad, el conductor reveló que Mica Lapegüe, hija del periodista Sergio Lapegüe, está esperando su primer hijo junto a su pareja, Tomás Bartolomé. La noticia, como era de esperarse, despertó una enorme felicidad entre sus seres queridos.

El anuncio se conoció este 6 de marzo en el ciclo de América TV, cuando Ángel de Brito compartió al comienzo del programa que la joven de 30 años, quien además forma parte de Lape Club Social (América TV), está viviendo una etapa muy especial en su vida personal. Tras dar la primicia, desde el programa lograron comunicarse tanto con la futura mamá como con sus padres, quienes no ocultaron la emoción por la llegada de un nuevo integrante a la familia.

Durante el segmento, el conductor y el panel brindaron algunos detalles sobre el embarazo y el momento en que la noticia empezó a circular entre los allegados. Allí revelaron que Mica Lapegüe transita el tercer mes de gestación y que la maternidad llegará a sus 30 años. "Va a ser mamá a los 30 y ya está de tres meses", comentaron al aire al compartir la información con los televidentes.

La reacción en el estudio no tardó en aparecer. Cuando finalmente se confirmó el nombre de la protagonista de la feliz noticia, las integrantes del panel celebraron con entusiasmo el anuncio. "Me encanta, qué linda noticia", expresaron con alegría ante la novedad.

El propio Ángel de Brito también se sumó a los saludos y aprovechó el momento para enviarle un mensaje afectuoso a toda la familia que atraviesa este presente tan especial. "Le mandamos un beso a Sergio, Mica, Bochi (Silvia)", dijo el conductor, en referencia al periodista Sergio Lapegüe y a su esposa.

Poco después de que la noticia se hiciera pública en televisión, Mica Lapegüe decidió compartir su felicidad con sus seguidores en redes sociales. A través de su cuenta de Instagram publicó un emotivo posteo junto a Tomás Bartolomé para celebrar la llegada del bebé.

En una de las imágenes se los puede ver juntos mientras él le da un beso en la panza, un gesto cargado de ternura que refleja el momento que atraviesan. Además, la futura mamá también subió un video del instante en que se realizó la ecografía, registrando así uno de los recuerdos más significativos de esta etapa.

Junto al posteo, Mica Lapegüe dejó un mensaje dedicado a su pareja y al bebé que viene en camino. "Bienvenidos a la locura más linda de nuestras vidas. Te amo con todo, Tomi Bartolomé, sos mi mejor equipo", escribió con emoción.