La felicidad de Sergio Lapegüe tras conocerse que su hija está esperando su primer hijo: "¡Voy a ser abuelo!"
A pocas horas después que Ángel de Brito anunciase en LAM el embarazo de la hija del periodista de América TV, este sábado Sergio Lapegüe expresó su emoción a través de las redes y confesó cuánto esperaba esta noticia. Aquí, el video.
7 mar 2026, 12:27
La felicidad de Sergio Lapegüe tras conocerse que su hija está esperando su primer hijo: "¡Voy a ser abuelo!"
Este viernes por la noche, Ángel de Brito anunció en LAM (América TV) un nuevo embarazo en la farándula argentina que toca de cerca a Sergio Lapegüe. Su hija Mica espera su primer hijo junto a su pareja, Tomás Bartolomé, convirtiendo en breve al conductor de Lape Club Social Informativo nada menos que en "abuelo".
Lo cierto es que cuando los hijos ya son grandes, el mayor anhelo de los padres es justamente ese: ver la continuidad de la familia con la llegada de los sucesores del árbol genealógico y, por supuesto, disfrutarlos tanto o más que a los propios hijos, consintiéndolos quizás en algunas cuestiones.
Así las cosas, inmensamente feliz al oficializarse una noticia que probablemente conocía desde hacía algunas semanas dentro de su círculo íntimo, este sábado el popular periodista salió a recorrer las calles de su Banfield natal para compartir su emoción con los vecinos y sus más de 900 mil seguidores virtuales.
"¿Y... qué tal? Por fin ¿no? ¡Voy a ser abuelo! ¡Vamos a ser abuelos con Bochi!. ¡Estamos felices!", lanzó de entrada en un emotivo video que registró y compartió en sus Instagram Stories mientras paseaba por el barrio que lo vio nacer. Como no podía ser de otra manera, bastaron pocos segundos para que se oyese la voz de una vecina felicitándolo.
Embed
"¡Chau abueloooo! ¡Dale saludos a la abuela!!", alcanzó a oírse en la grabación mientras el periodista sonreía emocionado ante tanto cariño y no tardó en reaccionar al grito de "¡Chau Pupi! Ahora la saludo a la abuela".
Fue allí que, a flor de piel, Sergio Lapegüe expuso sus más sinceros sentimientos de emoción. "Voy caminando por el barrio, este es mi barrio de toda la vida, y cuando pasaba por acá jugaba a la pelota cuando era chiquito... Cómo pasó la vida, ¿no? Y ahora voy caminando por acá y me está diciendo desde la ventana Pupi, una vecina amiga, 'chau abuelo'. Es tan lindo, es tan hermoso todo y tan feliz", reflexionó feliz.
Y mientras saludaba a otros vecinos, el conductor televisivo confió ante sus seguidores que "sólo se trata de disfrutar".
"Lo esperamos con amor esto y estamos tan contentos que a veces uno no cae viste... Decís 'voy a ser abuelo', ¡qué hermosura!", prosiguió en su caminata barrial. Al tiempo que, visiblemente ansioso por estrenar el título de abuelo, hizo saber no que no ve la hora de tener a su nieto o nieta entre sus brazos. "¡Tengo unas ganas de tenerlo a upa ya", concluyó feliz. ¡Felicidades!
Quién anunció el embarazo de Mica, la hija de Sergio Lapegüe
En la emisión de este viernes de LAM(América TV), Ángel de Brito sorprendió al aire con una de esas primicias que suelen generar pura emoción dentro del mundo del espectáculo: la llegada de un bebé. En esta oportunidad, el conductor reveló que Mica Lapegüe, hija del periodista Sergio Lapegüe, está esperando su primer hijo junto a su pareja, Tomás Bartolomé. La noticia, como era de esperarse, despertó una enorme felicidad entre sus seres queridos.
El anuncio se conoció este 6 de marzo en el ciclo de América TV, cuando Ángel de Brito compartió al comienzo del programa que la joven de 30 años, quien además forma parte de Lape Club Social (América TV), está viviendo una etapa muy especial en su vida personal. Tras dar la primicia, desde el programa lograron comunicarse tanto con la futura mamá como con sus padres, quienes no ocultaron la emoción por la llegada de un nuevo integrante a la familia.
Durante el segmento, el conductor y el panel brindaron algunos detalles sobre el embarazo y el momento en que la noticia empezó a circular entre los allegados. Allí revelaron que Mica Lapegüe transita el tercer mes de gestación y que la maternidad llegará a sus 30 años. "Va a ser mamá a los 30 y ya está de tres meses", comentaron al aire al compartir la información con los televidentes.
Embed
La reacción en el estudio no tardó en aparecer. Cuando finalmente se confirmó el nombre de la protagonista de la feliz noticia, las integrantes del panel celebraron con entusiasmo el anuncio. "Me encanta, qué linda noticia", expresaron con alegría ante la novedad.
El propio Ángel de Brito también se sumó a los saludos y aprovechó el momento para enviarle un mensaje afectuoso a toda la familia que atraviesa este presente tan especial. "Le mandamos un beso a Sergio, Mica, Bochi (Silvia)", dijo el conductor, en referencia al periodista Sergio Lapegüe y a su esposa.
Poco después de que la noticia se hiciera pública en televisión, Mica Lapegüe decidió compartir su felicidad con sus seguidores en redes sociales. A través de su cuenta de Instagram publicó un emotivo posteo junto a Tomás Bartolomé para celebrar la llegada del bebé.
Embed
En una de las imágenes se los puede ver juntos mientras él le da un beso en la panza, un gesto cargado de ternura que refleja el momento que atraviesan. Además, la futura mamá también subió un video del instante en que se realizó la ecografía, registrando así uno de los recuerdos más significativos de esta etapa.
Junto al posteo, Mica Lapegüe dejó un mensaje dedicado a su pareja y al bebé que viene en camino. "Bienvenidos a la locura más linda de nuestras vidas. Te amo con todo, Tomi Bartolomé, sos mi mejor equipo", escribió con emoción.