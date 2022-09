Femicidio en Campana: el desconsolado mensaje del ex de María Alejandra Abbondanza y las pistas contra el vecino

El hombre explicó que su hija vivía con María Alejandra Abbondaza. “Sé que es muy fuerte. Tiene muy buenos amigos, muy buenos tíos, el apoyo escolar es excelente, y también de la comunidad", detalló en una entrevista con C5N.

Femicidio Campana María Alejandra detenidos Chiminelli y padres.png

Femicidio en Campana: la palabra de la ex pareja de María Alejandra

Francisco relató cómo fueron las primeras horas de la búsqueda de María Alejandra. "Yo sabía que iba a estar en esta cuadra", aseguró el hombre, que se separó de la mujer dos años atrás. Y explicó que el perro que la mujer había sacado a pasear daba vueltas cortas.

Según fuentes de la causa, la víctima había sido vista por última vez por su hija adolescente de 15 años, alrededor de las 17.30 del viernes, cuando sacó a pasear a su perro. La adolescente fue a casa de su novio y volvió alrededor de las 22.30. Cuando llegó vio que María Alejandra no había vuelto. Tampoco estaba el perro.

Femicidio Campana María Alejandra expareja.png

De inmediato llamó a Francisco, su papá. Y le comentó la situación que le resultaba extraña. La expareja de Abbondanza dijo que buscaron “toda la noche” a la mujer, “casa por casa”. Y que, durante la madrugada del sábado, se fue caminando a la plaza porque le pareció “haber visto una remera fucsia”.

Francisco recordó que el perro apareció al volver de la plaza. Y detalló que el animal “tenía sangre en el lomo y la cola”. Por eso, creyó que Abbondanza estaba cerca de la casa donde vivían María Alejandra y su hija. "Es un pug, no camina mucho", mencionó.

Qué se sabe de lo que pasó con el femicidio en Campana

Las imágenes muestran a María Alejandra entrar a la casa de Agustíni Leonel Chiminelli. Una pelea en el garage que termina en el asesinato de la mujer.

Distintos videos de la cuadra muestran que cerca 23.30 el joven descartó parte de la ropa en diversos puntos del barrio. Luego buscó convertir parte del cuerpo en cenizas. La mujer sábado por la tarde fue descuartizada y carbonizada.

Durante el sepelio de María Alejandra, el coche fúnebre mostraba una bandera argentina y otra con la consigna "Ni una Menos: Vivir en libertad, sin miedos".

El sospechoso por el femicidio de Campana tenía una denuncia por violencia de género

Horas antes de que desapareciera María Alejandra, Agustín Leonel Chiminelli había sido notificado sobre una medida perimetral por una causa por violencia de género que le inició una ex pareja. Este lunes será indagado por la fiscal Ana Laura Brizuela. Lo mismo sucederá con padres. Mientras tanto la justicia investiga si hay otras denuncias.

La denuncia se realizó el sábado 10 de septiembre, la restricción de acercamiento tiene fecha del miércoles 14. Dos días después, el viernes 16, Chiminelli quedó notificado.

Femicidio Campana María Alejandra y detenido.png

La madre del acusado vivía con su hijo y su marido en una casa en la esquina de Juan Bautista Alberdi y Moreno. Es la misma cuadra donde convivían María Alejandra y su hija adolescente.

La fiscal Brizuela, titular de la UFI N°2 del departamento judicial de Zárate-Campana, citó a la mujer que denunció a Chiminelli a dar su declaración testimonial.

Femicidio Campana María Alejandra casa detenido.png

¿Qué escribió en un tuit el detenido?

Tras el hallazgo, los efectivos detuvieron a Agustín Leonel Chiminelli, de 24 años, como presunto autor material. También a su padre jubilado, llamado Carlos Rubén, de 69, y a su madre Liliana Esther Sánchez, de 64, quien trabaja como empleada de una farmacia, como supuestos cómplices.

“¿Qué onda que desaparecen mujeres todos los días?”, había escrito tiempo atrás en un tuit el acusado por el femicidio de Campana. "Qué mierda vivir así loco, ¿que tienen en la cabeza? Merecen morir todos los hijos de put...”, publicó después.

Femicidio Campana María Alejandra tuit detenido.png

Por su parte, Francisco comentó que la actual pareja de María Alejandra, a quien él conoce, "está destrozado". Y agregó que en ningún momento sospechó del acusado.

"Me pongo en la piel de cualquier otra víctima que sabe lo que puede llegar a pasar", dijo Francisco entre lágrimas. "No se me ocurre por qué tanta cizaña, no sé si hay alguien más, no tengo idea".

El acusado por el crimen habría mantenido una relación sentimental. El detenido realizaba publicaciones en Twitter en las que alertaba sobre la desaparición de mujeres y criticaba a los femicidas.