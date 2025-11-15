La firme condición que Mauro Icardi impuso a la China Suárez al inicio de su relación: "Se lo dejé claro"

“Lo bueno es que lo hizo antes de estar conmigo. Después de estar conmigo, no. Esas cosas no me gustan, por ejemplo, y se lo dejé claro el primer día. Soy celoso. Ahi recien estabamos empezando, fue al principio. Pero desde ese día, se lo dejé claro”, explicó Mauro, la petición que le hizo.

Y su novia reforzó lo que había comentado su pareja: “Está bien que no la caretea. Si, es verdad que me lo dijo”.

Cuándo comenzaron el romance la China Suárez y Mauro Icardi

Mauro Icardi y la China Suárez finalmente revelaron la fecha exacta en la que comenzó su relación: el 29 de noviembre de 2024.

La pareja —o más precisamente, el futbolista— se animó a contar en Otro día perdido (eltrece), junto a Mario Pergolini, que ese fue el momento en que comenzaron formalmente su relación. Si retrocedemos un poco en el tiempo, todos recordarán que en ese entonces el “Wandagate” estaba más candente que nunca, con la polémica mediática que involucraba a él, Wanda Nara, L-Gante y, por supuesto, la China.

“¿Hace cuánto que lo conoces a Mauro?”, preguntó Pergolini, curioso. “¿Tres años y medio? Él es mejor que yo con la fecha. De noviazgo sí (la sé), pero me preguntaste desde cuándo lo conocía”, subrayó la actriz, en un intercambio con su pareja que estaba fuera de escena en ese momento. Icardi fue más allá y arriesgó ante la mirada de Mario, Laila y Rada: “Nos conocimos en París, en 2021”.

A continuación, Eugenia terminó con las especulaciones y dijo cuándo comenzaron formalmente: “El aniversario es ahora, el 29 de noviembre. No sé si lo vamos a festejar, nunca fui muy de las fechas”.

Aunque el blanqueo oficial llegó recién en enero de 2025, lo cierto es que durante meses lograron mantener en secreto gran parte de su vínculo, jugando con la intriga y desviando la mirada de la crítica. Así, a pesar de la exposición constante y los rumores, supieron marcar sus propios tiempos antes de revelar públicamente la relación.

