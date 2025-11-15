A24.com

La firme condición que Mauro Icardi impuso a la China Suárez al inicio de su relación: "Se lo dejé claro"

Mauro Icardi y la China Suárez comenzaron su relación en un contexto atípico, marcado por los problemas mediáticos que los rodeaban. Ahora se dio a conocer que el futbolista le dejó en claro un punto importante desde el principio.

15 nov 2025, 16:54
La firme condición que Mauro Icardi impuso a la China Suárez al inicio de su relación: "Se lo dejé claro"

Algunas horas después, la entrevista que Mario Pergolini le realizó a la China Suárez y Mauro Icardi sigue generando repercusiones por la amplia variedad de temas que abordaron y la franqueza con la que respondieron, sin mostrar ningún tipo de reservas.

Uno de los objetivos principales de la nota en Otro día perdido (eltrece) era promocionar la serie Hija del fuego: la venganza de la bastarda, protagonizada por la actriz y que estará disponible en Disney+ a partir del 19 de noviembre. Sin embargo, la entrevista no se limitó a la promoción: la China también aprovechó la ocasión para adelantar al conductor algunos detalles de las escenas que grabó, algo subidas de tono por cierto.

Tiene escenas fuertísimas, fuertes fuertes. Mauro está ansioso por verlas. Él vio los primeros 3 capítulos“, expresó, con ironía, Eugenia.

En ese momento, el futbolista intervino y dejó en claro que no comparte del todo la idea de que su novia participe en escenas de semejante intensidadad. En lo que vi, ella ya aparece en bolas. Después, no sé cómo sigue”, confesó. Pero la China defendió su profesión: “Bueno, pero ya me conoce y ya me conoció así. No es que hice muchos infantiles. En general, siempre estoy en bolas”.

“Lo bueno es que lo hizo antes de estar conmigo. Después de estar conmigo, no. Esas cosas no me gustan, por ejemplo, y se lo dejé claro el primer día. Soy celoso. Ahi recien estabamos empezando, fue al principio. Pero desde ese día, se lo dejé claro”, explicó Mauro, la petición que le hizo.

Y su novia reforzó lo que había comentado su pareja: “Está bien que no la caretea. Si, es verdad que me lo dijo”.

Cuándo comenzaron el romance la China Suárez y Mauro Icardi

Mauro Icardi y la China Suárez finalmente revelaron la fecha exacta en la que comenzó su relación: el 29 de noviembre de 2024.

La pareja —o más precisamente, el futbolista— se animó a contar en Otro día perdido (eltrece), junto a Mario Pergolini, que ese fue el momento en que comenzaron formalmente su relación. Si retrocedemos un poco en el tiempo, todos recordarán que en ese entonces el “Wandagate” estaba más candente que nunca, con la polémica mediática que involucraba a él, Wanda Nara, L-Gante y, por supuesto, la China.

“¿Hace cuánto que lo conoces a Mauro?”, preguntó Pergolini, curioso. ¿Tres años y medio? Él es mejor que yo con la fecha. De noviazgo sí (la sé), pero me preguntaste desde cuándo lo conocía”, subrayó la actriz, en un intercambio con su pareja que estaba fuera de escena en ese momento. Icardi fue más allá y arriesgó ante la mirada de Mario, Laila y Rada: Nos conocimos en París, en 2021”.

A continuación, Eugenia terminó con las especulaciones y dijo cuándo comenzaron formalmente: “El aniversario es ahora, el 29 de noviembre. No sé si lo vamos a festejar, nunca fui muy de las fechas”.

Aunque el blanqueo oficial llegó recién en enero de 2025, lo cierto es que durante meses lograron mantener en secreto gran parte de su vínculo, jugando con la intriga y desviando la mirada de la crítica. Así, a pesar de la exposición constante y los rumores, supieron marcar sus propios tiempos antes de revelar públicamente la relación.

