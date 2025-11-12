Violó la orden de restricción y la atacó: ella se defendió y todo terminó en tragedia

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°8, conducida por Laura Brunierd, mientras que la División Homicidios de la Policía de la Ciudad lleva adelante las pericias y actuaciones correspondientes.

De acuerdo con los primeros datos, la oficial se había separado del hombre hacía seis meses y se había mudado al departamento con las hijas. Existían denuncias previas por violencia de género, y sobre el fallecido pesaba una restricción de acercamiento vigente.

Un hecho similar ocurrió a fines del año pasado en Montserrat, cuando una agente de tránsito del Gobierno porteño fue detenida por matar a su expareja durante una discusión en su departamento de Virrey Ceballos al 900. En aquel caso, la mujer —que también contaba con denuncias previas por violencia de género y un botón antipánico desde 2020— aseguró haber actuado en defensa propia.

Algo parecido se registró en febrero de 2023 en Rafael Castillo, partido de La Matanza, donde una efectiva policial de 35 años mató de una puñalada a su expareja, Nahuel Cruz Prestianni, de 29, quien tenía tres denuncias por violencia de género y una restricción perimetral.

En ese caso, el hombre ingresó al domicilio de la mujer por los techos, la amenazó con un cuchillo y la agredió. Ella se defendió y terminó hiriéndolo de muerte. Tras el hecho, llamó al 911 y la Justicia consideró que se trató de un homicidio en legítima defensa, por lo que dispuso su inmediata libertad.