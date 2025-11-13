Horror en Pompeya: mató a su ex pareja y abandonó a sus cuatro hijos
Una mujer de 28 años fue encontrada muerta en un taller de chapa y pintura del barrio porteño de Nueva Pompeya. Su ex pareja, padre de sus cuatro hijos, fue detenido en Esteban Echeverría luego de intentar escapar de la Policía.
El hallazgo se produjo en las primeras horas del sábado, cuando el padre del sospechoso llegó a la vivienda y encontró a los cuatro niños solos. Sorprendido por la situación, los trasladó hasta la casa de su ex pareja —la abuela de los menores— en el conurbano bonaerense. Luego regresó a la propiedad con la intención de buscar a la mujer, pero notó que el galpón donde funcionaba el taller estaba cerrado. Con una amoladora, forzó la entrada y encontró el cuerpo sin vida de su ex nuera.
La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°51, que ordenó una serie de medidas urgentes. Los investigadores analizaron cámaras de seguridad y lograron identificar al acusado entrando y saliendo del lugar en el auto de su padre. También rastrearon su teléfono celular, lo que permitió reconstruir el trayecto que realizó después del crimen.
Con esos datos, personal de la División Homicidios de la Superintendencia de Investigaciones de la Policía de la Ciudad montó un operativo en el partido de Esteban Echeverría. Allí ubicaron al sospechoso cuando circulaba con el mismo vehículo y, tras una breve persecución, lograron detenerlo.
Según indicaron fuentes policiales, la pareja mantenía una relación conflictiva desde hacía tiempo. Con las pruebas recolectadas —entre ellas los registros fílmicos y el seguimiento del teléfono—, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°51 dispuso la detención formal del hombre, quien permanece a disposición de la Justicia acusado del homicidio de su ex pareja.
Violó la orden de restricción y la atacó: ella se defendió y todo terminó en tragedia
El episodio tuvo lugar en un edificio de la calle Cachimayo al 100, donde efectivos de la Comisaría Vecinal 6B acudieron tras un llamado al 911 que alertaba sobre una mujer herida de arma de fuego.
Al ingresar a la vivienda, los agentes hallaron al hombre, de 36 años y nacionalidad paraguaya, tendido en el suelo con dos impactos de bala en el pecho, y a su lado, una pistola Bersa. La oficial, de 31 años, integrante de la División Sustracción de Automotores de la PFA, también presentaba una herida de bala en el muslo izquierdo.
En el lugar estaban además las dos hijas de la pareja, de 4 y 6 años, que dormían en una habitación y resultaron ilesas. Personal del SAME asistió a la mujer y la trasladó al Hospital Durand, donde permanece internada bajo custodia policial.
La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°8, conducida por Laura Brunierd, mientras que la División Homicidios de la Policía de la Ciudad lleva adelante las pericias y actuaciones correspondientes.
De acuerdo con los primeros datos, la oficial se había separado del hombre hacía seis meses y se había mudado al departamento con las hijas. Existían denuncias previas por violencia de género, y sobre el fallecido pesaba una restricción de acercamiento vigente.
Un hecho similar ocurrió a fines del año pasado en Montserrat, cuando una agente de tránsito del Gobierno porteño fue detenida por matar a su expareja durante una discusión en su departamento de Virrey Ceballos al 900. En aquel caso, la mujer —que también contaba con denuncias previas por violencia de género y un botón antipánico desde 2020— aseguró haber actuado en defensa propia.
Algo parecido se registró en febrero de 2023 en Rafael Castillo, partido de La Matanza, donde una efectiva policial de 35 años mató de una puñalada a su expareja, Nahuel Cruz Prestianni, de 29, quien tenía tres denuncias por violencia de género y una restricción perimetral.
En ese caso, el hombre ingresó al domicilio de la mujer por los techos, la amenazó con un cuchillo y la agredió. Ella se defendió y terminó hiriéndolo de muerte. Tras el hecho, llamó al 911 y la Justicia consideró que se trató de un homicidio en legítima defensa, por lo que dispuso su inmediata libertad.