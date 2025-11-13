Horror en Pompeya: mató a su ex pareja y abandonó a sus cuatro hijos

Según indicaron fuentes policiales, la pareja mantenía una relación conflictiva desde hacía tiempo. Con las pruebas recolectadas —entre ellas los registros fílmicos y el seguimiento del teléfono—, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°51 dispuso la detención formal del hombre, quien permanece a disposición de la Justicia acusado del homicidio de su ex pareja.

Violó la orden de restricción y la atacó: ella se defendió y todo terminó en tragedia

Una oficial de la Policía Federal Argentina (PFA) mató de dos disparos a su expareja durante una violenta discusión ocurrida este miércoles en su departamento del barrio porteño de Caballito.

El episodio tuvo lugar en un edificio de la calle Cachimayo al 100, donde efectivos de la Comisaría Vecinal 6B acudieron tras un llamado al 911 que alertaba sobre una mujer herida de arma de fuego.

Al ingresar a la vivienda, los agentes hallaron al hombre, de 36 años y nacionalidad paraguaya, tendido en el suelo con dos impactos de bala en el pecho, y a su lado, una pistola Bersa. La oficial, de 31 años, integrante de la División Sustracción de Automotores de la PFA, también presentaba una herida de bala en el muslo izquierdo.

caballito intento de femicidio

En el lugar estaban además las dos hijas de la pareja, de 4 y 6 años, que dormían en una habitación y resultaron ilesas. Personal del SAME asistió a la mujer y la trasladó al Hospital Durand, donde permanece internada bajo custodia policial.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°8, conducida por Laura Brunierd, mientras que la División Homicidios de la Policía de la Ciudad lleva adelante las pericias y actuaciones correspondientes.

De acuerdo con los primeros datos, la oficial se había separado del hombre hacía seis meses y se había mudado al departamento con las hijas. Existían denuncias previas por violencia de género, y sobre el fallecido pesaba una restricción de acercamiento vigente.

Un hecho similar ocurrió a fines del año pasado en Montserrat, cuando una agente de tránsito del Gobierno porteño fue detenida por matar a su expareja durante una discusión en su departamento de Virrey Ceballos al 900. En aquel caso, la mujer —que también contaba con denuncias previas por violencia de género y un botón antipánico desde 2020— aseguró haber actuado en defensa propia.

Algo parecido se registró en febrero de 2023 en Rafael Castillo, partido de La Matanza, donde una efectiva policial de 35 años mató de una puñalada a su expareja, Nahuel Cruz Prestianni, de 29, quien tenía tres denuncias por violencia de género y una restricción perimetral.

En ese caso, el hombre ingresó al domicilio de la mujer por los techos, la amenazó con un cuchillo y la agredió. Ella se defendió y terminó hiriéndolo de muerte. Tras el hecho, llamó al 911 y la Justicia consideró que se trató de un homicidio en legítima defensa, por lo que dispuso su inmediata libertad.