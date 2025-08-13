El drama de Eliana Guercio luego de un tratamiento estético y su firme advertencia: "¡Investiguen!"

"Me dijeron a todo que sí, que iba a ser yo como yo esperaba y después del tratamiento empezaron a cambiar el discurso. No hagan consultas por video donde les den cita para directamente realizar un tratamiento estético! Yo no lo hice, pero hay gente que lo hace", enfatizó.

"¡Sí! ¡Estoy bien de salud! Gracias a todos los que se preocupan", remarcó la panelista ante los mensajes que le llegaban tras contar lo que le pasó.

Y luego aclaró por qué decidió contar esto públicamente: "Solamente quiero evitar que alguien más pase un mal momento como el que me tocó vivir a mí. Tengo reacciones adversas pero nada que involucre mi salud".

"Gracias a Dios, Solo es estético, por ahora", explicó Eliana Guercio. Y cerró con una clara advertencia a modo de precaución: "¡Si van a firmar un consentimiento médico, le sacan una foto!".

eliana guercio tratamiento estetico historia 2

Eliana Guercio expuso el principal problema que atraviesa en la convivencia con Chiquito Romero

En su visita al programa La Peña de Morfi (Telefe), la ex vedette Eliana Guercio reconoció cuál es el problema de convivencia que tienen a diario con el arquero Sergio Chiquito Romero, con quien se casó en 2008 y tienen cuatro hijos: Jazmín, Chloe, Meghan y Luca.

“Él tiene sus momentos, puede tomarse una cervecita alguna vez", precisó la panelista. Y agregó sobre los cuidados que lleva como deportista profesional: "Pero el deportista en general, que arrancó así de tan chiquito, tienen como una rutina y una conducta de vida que la llevan… es más, soy yo la que no debería estar sentada al lado de él”, aclaró Guercio.

Eliana Guercio marcó cuál es el accionar de ella que motiva el "enojo" de su marido: “Yo sí me tomo mi vinito, me fumo mi cigarrillito. Nada que ver. Él detesta que fume, odia, odia...".

En esa línea, marcó que el conductor Santiago del Moro también está en contra de que fume, luego de que Lizy Tagliani mencionó también al ex animador de Gran Hermano.

"Santi detesta que fume, si te ve afuera de la radio fumando, ya dice ‘dejen ese vicio de miércoles, es una porquería”, sentenció Eliana Guercio y el tema del cigarrillo que su marido no banca.