Milei confirmó la mejor noticia que todos los jubilados estaban esperando

El presidente Javier Milei y ANSES confirmaron la noticia que todos los jubilados y otros beneficiarios estaban esperando.

por Mariano Colly |
Calendario de pagos ANSES septiembre 2025: AUH, jubilaciones y pensiones 
Milei confirmó el aumento de ANSES que todos esperaban
Aumento AUH en septiembre 2025: cuánto y cuándo cobro

Este incremento se suma a los ajustes realizados a lo largo del año, y forma parte del esquema de actualización que busca mantener el poder adquisitivo de los haberes frente a la inflación.

Qué incluye el calendario de pagos de agosto 2025

En este mes, el organismo conducido por ANSES contempla pagos para:

  • Jubilaciones y pensiones, tanto mínimas como superiores a la mínima.

  • Asignación Universal por Hijo (AUH).

  • Asignación por Embarazo (AUE).

  • Asignaciones por Prenatal y Maternidad.

  • Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción).

  • Prestación por Desempleo.

El calendario comenzó a regir el viernes 8 de agosto y se extenderá hasta el jueves 28, aunque algunos programas como las Asignaciones de Pago Único y Maternidad se prolongarán hasta septiembre.

image
Calendario de pagos ANSES septiembre 2025: AUH, jubilaciones y pensiones

Jubilados y pensionados: fechas de cobro en agosto 2025

El pago de jubilaciones y pensiones se divide en dos grupos: quienes no superan el haber mínimo y quienes perciben más de ese monto.

Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo

  • DNI terminados en 0: 8 de agosto

  • DNI terminados en 1: 11 de agosto

  • DNI terminados en 2: 12 de agosto

  • DNI terminados en 3: 13 de agosto

  • DNI terminados en 4 y 5: 14 de agosto

  • DNI terminados en 6: 18 de agosto

  • DNI terminados en 7: 19 de agosto

  • DNI terminados en 8: 20 de agosto

  • DNI terminados en 9: 21 de agosto

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de agosto

  • DNI terminados en 2 y 3: 25 de agosto

  • DNI terminados en 4 y 5: 26 de agosto

  • DNI terminados en 6 y 7: 27 de agosto

  • DNI terminados en 8 y 9: 28 de agosto

Este aumento del 1,6% se verá reflejado en ambos grupos, impactando también en los haberes de más de 7 millones de jubilados y pensionados en todo el país.

AUH y AUE: pagos confirmados

La Asignación Universal por Hijo (AUH) es una de las prestaciones más extendidas en Argentina, y en agosto seguirá su esquema habitual.

Asignación Universal por Hijo (AUH)

  • DNI terminados en 0: 8 de agosto

  • DNI terminados en 1: 11 de agosto

  • DNI terminados en 2: 12 de agosto

  • DNI terminados en 3: 13 de agosto

  • DNI terminados en 4: 14 de agosto

  • DNI terminados en 5: 18 de agosto

  • DNI terminados en 6: 19 de agosto

  • DNI terminados en 7: 20 de agosto

  • DNI terminados en 8: 21 de agosto

  • DNI terminados en 9: 22 de agosto

Asignación por Embarazo (AUE)

  • DNI terminados en 0: 11 de agosto

  • DNI terminados en 1: 12 de agosto

  • DNI terminados en 2: 13 de agosto

  • DNI terminados en 3: 14 de agosto

  • DNI terminados en 4: 18 de agosto

  • DNI terminados en 5: 19 de agosto

  • DNI terminados en 6: 20 de agosto

  • DNI terminados en 7: 21 de agosto

  • DNI terminados en 8: 22 de agosto

  • DNI terminados en 9: 25 de agosto

Asignaciones por Prenatal y Maternidad

Asignación por Prenatal

  • DNI terminados en 0 y 1: 11 de agosto

  • DNI terminados en 2 y 3: 12 de agosto

  • DNI terminados en 4 y 5: 13 de agosto

  • DNI terminados en 6 y 7: 14 de agosto

  • DNI terminados en 8 y 9: 18 de agosto

Asignación por Maternidad

  • Todas las terminaciones de DNI: del 11 de agosto al 10 de septiembre

Esta modalidad de pago extendida busca garantizar la disponibilidad de fondos durante un período mayor, especialmente para madres que se encuentran en licencia.

Asignaciones de Pago Único

Este beneficio incluye Matrimonio, Nacimiento y Adopción, y se abonará a todas las terminaciones de DNI entre el 11 de agosto y el 10 de septiembre.

Pensiones No Contributivas (PNC)

Las PNC están destinadas a personas que, por edad o discapacidad, no cuentan con los aportes necesarios para acceder a una jubilación contributiva.

  • DNI terminados en 0 y 1: 8 de agosto

  • DNI terminados en 2 y 3: 11 de agosto

  • DNI terminados en 4 y 5: 12 de agosto

  • DNI terminados en 6 y 7: 13 de agosto

  • DNI terminados en 8 y 9: 14 de agosto

Prestación por Desempleo

Este beneficio, que busca amortiguar el impacto económico de la pérdida del empleo, se pagará según el siguiente calendario:

  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de agosto

  • DNI terminados en 2 y 3: 25 de agosto

  • DNI terminados en 4 y 5: 26 de agosto

  • DNI terminados en 6 y 7: 27 de agosto

  • DNI terminados en 8 y 9: 28 de agosto

Un refuerzo necesario en un contexto de inflación

El aumento del 1,6% que ANSES aplicará este mes, aunque moderado, llega en un contexto económico donde la inflación continúa afectando el poder de compra de los argentinos. De acuerdo con el último informe del INDEC, el IPC del mes previo marcó un alza intermensual que obliga a los organismos a ajustar periódicamente los haberes.

Para muchos jubilados y beneficiarios, este incremento representa una ayuda para afrontar gastos esenciales como alimentos, medicamentos y servicios públicos.

Cómo consultar la fecha y lugar de cobro

Los beneficiarios pueden verificar su fecha y lugar de pago a través de:

  • El sitio web oficial de ANSES.

  • La línea telefónica 130, con atención automática las 24 horas.

  • La aplicación Mi ANSES para dispositivos móviles.

    image
Por Mariano Colly
