Policiales
Fentanilo
Laboratorio
Avance judicial

Fentanilo contaminado: procesaron a Ariel García Furfaro, el dueño del laboratorio de donde salieron las partidas

La justicia federal también trabó un embargo de un billón de pesos. La causa investiga la muerte de 124 pacientes tras recibir el opioide adulterado.

El empresario Ariel García Furfaro, dueño de HLB Pharma y Ramallo S.A., fue procesado junto a otros directivos por la Justicia Federal en la causa que investiga la muerte de 124 pacientes tras recibir fentanilo adulterado. Además, el juez ordenó el embargo de sus bienes por un billón de pesos.

Leé también Cristina Kirchner se refirió a los escándalos de la ANDIS y del fentanilo: "La culpa siempre es de los kukas"
Cristina Kirchner se refirió a los escándalos de la ANDIS ydel fentanilo: La culpa siempre es de los kukas. 

El fallo fue dictado por el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, quien confirmó los procesamientos de García Furfaro y los demás acusados, quienes ya habían prestado declaración indagatoria.

García Furfaro fue considerado coautor penalmente responsable por adulteración de sustancias medicinales, delito que provocó la muerte de al menos 20 personas. La imputación también lo señala por haber puesto en riesgo la salud pública en concurso real con homicidio agravado.

Las penas previstas alcanzan hasta 25 años de cárcel. Su madre, Nilda, obtuvo prisión domiciliaria, aunque también recibió prisión preventiva y un embargo de 500.000 millones de pesos. Su hermano, Diego García Furfaro, enfrenta la misma medida cautelar y embargo millonario.

el-fentanilo-de-hlb-pharma-fue-nexo-causal-fortuito-de-varias-muertes-foto-pfa-NXAKCHJRRJFYDLFFOUQKFOVRU4
La causa se basa en el artículo 201 bis del Código Penal, que establece penas de 10 a 25 años cuando la adulteración de medicamentos o alimentos provoca muertes.

Antecedentes penales de García Furfaro

El empresario no es ajeno a la justicia. En 2002 fue condenado a siete años de prisión por tentativa de homicidio contra un empleado de su restaurante. Tras cumplir la pena, ingresó en la industria farmacéutica y creó un conglomerado de laboratorios: HLB Pharma Group, Ramallo S.A., Apolo, Alpharma S.A. y Droguería ABC 1 S.A.

A la investigación por fentanilo se suma otra por contrabando agravado. Según la causa, García Furfaro declaró ante la Aduana la importación de maquinaria desde China por 5 millones de dólares, aunque en realidad el valor real era de 500 mil dólares.

Qué detectó el Malbrán en la producción de fentanilo

Un informe del Instituto Malbrán resultó clave para avanzar con las detenciones. El organismo detectó múltiples fallas en la cadena de producción de las ampollas de fentanilo de HLB.

Entre las irregularidades más graves:

  • Procesos poco robustos e inconsistentes en la producción.
  • Fallos en el sellado de ampollas, que comprometían la esterilidad del producto.
  • Turnos prolongados de 8 horas en áreas asépticas, contrarios a las buenas prácticas de la industria.
  • Pruebas de esterilidad defectuosas, donde se analizaban hasta ocho lotes en un solo ensayo, impidiendo la trazabilidad.
ZBF4TFN4WZGAJOP5U4IZEL4RBM
El estudio también halló bacterias altamente peligrosas, como Ralstonia mannitolilytica, capaz de provocar sepsis graves, y Klebsiella pneumoniae MBL NDM-5, multirresistente a antibióticos y mortal en pacientes críticos.

Impacto judicial y sanitario

Las bacterias detectadas en las muestras de los pacientes coincidían genéticamente con las halladas en las ampollas incautadas en los laboratorios de García Furfaro, confirmando la conexión directa entre la producción deficiente y las muertes.

Por la magnitud del caso y el número de víctimas, la investigación se perfila como una de las más graves en la historia de la industria farmacéutica argentina.

