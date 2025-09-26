Desafío matemático para resolver en menos de 15 segundos: 25² - 25 + 200 × 2 - (104 × 0)

Paso 1: Paréntesis

Según la regla de prioridad, lo primero que se resuelve son los paréntesis. Dentro de ellos tenemos la operación:

104 × 0 = 0

Entonces, al reemplazar ese valor en la expresión, nos queda:

25² - 25 + 200 × 2 - 0

Paso 2: Exponentes

El siguiente paso es resolver los exponentes. En este caso, tenemos 25², que significa 25 × 25. El resultado es:

25² = 625

De este modo, la expresión ahora queda simplificada como:

625 - 25 + 200 × 2 - 0

Paso 3: Multiplicaciones

Luego seguimos con las multiplicaciones y divisiones que aparezcan. En la expresión tenemos:

200 × 2 = 400

Reemplazando ese valor, obtenemos:

625 - 25 + 400 - 0

Paso 4: Sumas y Restas

Por último, se resuelven las operaciones de izquierda a derecha:

625 - 25 = 600

600 + 400 = 1000

1000 - 0 = 1000

desafio-matematico (1)

Resultado final: 1000

¿Para qué sirven estos desafíos matemáticos?

Este tipo de ejercicios no solo ofrece entretenimiento. También permite activar funciones cognitivas esenciales como la memoria, la atención y la rapidez mental.