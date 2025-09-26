Desafío matemático para resolver en menos de 15 segundos: 25² - 25 + 200 × 2 - (104 × 0)

Los desafíos matemáticos son una excelente manera de entrenar la mente y comprobar si se aplica de manera correcta la jerarquía de operaciones. En este caso, la expresión a resolver es: 25² - 25 + 200 × 2 - (104 × 0).
A simple vista parece fácil, pero muchas personas se equivocan. ¿Podés resolver este ejercicio matemático en menos de 15 segundos y dar con la respuesta correcta?
Para llegar al resultado correcto es necesario aplicar la regla conocida como PEMDAS, que indica el orden de las operaciones: Paréntesis, Exponentes, Multiplicaciones y Divisiones (de izquierda a derecha), y finalmente Sumas y Restas (también de izquierda a derecha).
El objetivo es resolver el ejercicio en menos de 15 segundos. El resultado aparecerá al final de la nota. ¡El desafío comienza ahora!
Según la regla de prioridad, lo primero que se resuelve son los paréntesis. Dentro de ellos tenemos la operación:
104 × 0 = 0
Entonces, al reemplazar ese valor en la expresión, nos queda:
25² - 25 + 200 × 2 - 0
El siguiente paso es resolver los exponentes. En este caso, tenemos 25², que significa 25 × 25. El resultado es:
25² = 625
De este modo, la expresión ahora queda simplificada como:
625 - 25 + 200 × 2 - 0
Luego seguimos con las multiplicaciones y divisiones que aparezcan. En la expresión tenemos:
200 × 2 = 400
Reemplazando ese valor, obtenemos:
625 - 25 + 400 - 0
Por último, se resuelven las operaciones de izquierda a derecha:
625 - 25 = 600
600 + 400 = 1000
1000 - 0 = 1000
Este tipo de ejercicios no solo ofrece entretenimiento. También permite activar funciones cognitivas esenciales como la memoria, la atención y la rapidez mental.