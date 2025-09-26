En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Desafío matemático
Hacks
Ejercicio

Desafío matemático para resolver en menos de 15 segundos: 25² - 25 + 200 × 2 - (104 × 0)

A simple vista parece fácil, pero muchas personas se equivocan. ¿Podés resolver este ejercicio matemático en menos de 15 segundos y dar con la respuesta correcta?

Desafío para resolver en menos de 15 segundos: 25² - 25 + 200 × 2 - (104 × 0)

Desafío para resolver en menos de 15 segundos: 25² - 25 + 200 × 2 - (104 × 0)

Los desafíos matemáticos son una excelente manera de entrenar la mente y comprobar si se aplica de manera correcta la jerarquía de operaciones. En este caso, la expresión a resolver es: 25² - 25 + 200 × 2 - (104 × 0).

Leé también Desafío matemático en menos de 20 segundos: (25 × 3 + 175) + 80 × (240 ÷ 3)
Desafío matemático en menos de 20 segundos: (25 × 3 + 175) + 80 × (240 ÷ 3).

Para llegar al resultado correcto es necesario aplicar la regla conocida como PEMDAS, que indica el orden de las operaciones: Paréntesis, Exponentes, Multiplicaciones y Divisiones (de izquierda a derecha), y finalmente Sumas y Restas (también de izquierda a derecha).

El objetivo es resolver el ejercicio en menos de 15 segundos. El resultado aparecerá al final de la nota. ¡El desafío comienza ahora!

desafio matematico

Paso 1: Paréntesis

Según la regla de prioridad, lo primero que se resuelve son los paréntesis. Dentro de ellos tenemos la operación:

104 × 0 = 0

Entonces, al reemplazar ese valor en la expresión, nos queda:

25² - 25 + 200 × 2 - 0

Paso 2: Exponentes

El siguiente paso es resolver los exponentes. En este caso, tenemos 25², que significa 25 × 25. El resultado es:

25² = 625

De este modo, la expresión ahora queda simplificada como:

625 - 25 + 200 × 2 - 0

Paso 3: Multiplicaciones

Luego seguimos con las multiplicaciones y divisiones que aparezcan. En la expresión tenemos:

200 × 2 = 400

Reemplazando ese valor, obtenemos:

625 - 25 + 400 - 0

Paso 4: Sumas y Restas

Por último, se resuelven las operaciones de izquierda a derecha:

625 - 25 = 600

600 + 400 = 1000

1000 - 0 = 1000

desafio-matematico (1)

Resultado final: 1000

¿Para qué sirven estos desafíos matemáticos?

Este tipo de ejercicios no solo ofrece entretenimiento. También permite activar funciones cognitivas esenciales como la memoria, la atención y la rapidez mental.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Desafío matemático Hacks
Notas relacionadas
Desafío matemático para resolver en menos de 20 segundos 14 × 30 + 720 × (10 + 50 ÷ 2)
Desafío matemático para resolver en menos de 15 segundos: 21 × 21 + 21 × 2 - (21 + 21)
Desafío matemático en menos de 30 segundos: (25² + 175 + 150) ÷ (380 ÷ 2) + (80 ÷ 2) - 100

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar