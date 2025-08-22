Fentanilo contaminado: indagaron a Ariel García Furfaro, el dueño del laboratorio HLB Pharma

https___thumbs.vodgc.net_1-398-fI7pcp1755889878205-1755891362 Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio involucrado en la causa por el fentanilo contaminado.

El rol de las pericias forenses y del Malbrán

El expediente se aceleró a partir de dos pruebas clave:

El Cuerpo Médico Forense informó que el fentanilo del lote 31202 fue un “ nexo concausal ” en la muerte de los pacientes que lo recibieron.

informó que el fentanilo del lote 31202 fue un “ ” en la muerte de los pacientes que lo recibieron. El Instituto Malbrán detectó graves irregularidades en la línea de producción de Laboratorios Ramallo, firma vinculada a HLB Pharma, concluyendo que la tragedia era “evitable”.

Quiénes fueron detenidos junto a García Furfaro

El caso no involucra solo al socio mayoritario. Entre los detenidos se encuentran:

Diego y Damián García Furfaro, hermanos del empresario.

Nilda Furfaro, madre del acusado, vicepresidenta y accionista de HLB.

Javier Tchukran, director general de HLB y Laboratorios Ramallo.

Carolina Ansaldi y Víctor Boccaccio, directores técnicos de Laboratorios Ramallo.

José Antonio Maiorano, director técnico de HLB.

Horacio Tallarico, presidente de Laboratorios Ramallo.

Rodolfo Labrusciano, director suplente de la misma firma.

Todos fueron citados por sus responsabilidades en la gestión, producción y supervisión técnica de los laboratorios involucrados.

algunos-de-los-detenidos-vinculados-a-la-causa-del-fentanilo-contaminado-foto-x-patobullrich-K7OUDMM3WNEMDMR6RPJIVMJ5YQ Algunos de los detenidos vinculados a la causa del fentanilo contaminado. (Foto: X @PatoBullrich)

La pericia del Malbrán: el documento que destapó la crisis

Aunque los detalles del informe se mantienen en reserva, la fiscalía N° 1 de La Plata, a cargo de María Laura Roteta, adelantó que las conclusiones fueron determinantes. La pericia reveló fallas estructurales en la producción de fentanilo, lo que permitió que los lotes contaminados se distribuyeran en hospitales y farmacias de distintos puntos del país.

“Nos encontramos frente a un caso de criminalidad compleja que involucra a un número elevado de víctimas y un conglomerado empresarial organizado”, expresó la fiscal Roteta en el dictamen que motivó las detenciones.

el-fentanilo-de-hlb-pharma-fue-nexo-causal-fortuito-de-varias-muertes-foto-pfa-NXAKCHJRRJFYDLFFOUQKFOVRU4 El fentanilo de HLB Pharma fue "nexo causal fortuito" de varias muertes. (Foto: PFA)

El futuro judicial del caso

Tras las indagatorias, el juez Kreplak deberá decidir si procesa a García Furfaro y al resto de los imputados. La acusación podría oscilar entre homicidio culposo o doloso, dependiendo de si se prueba que existió dolo eventual en la distribución de los lotes contaminados.

Mientras tanto, el expediente continúa con pericias complementarias y testimoniales de trabajadores de los laboratorios, además de informes de la ANMAT, que supervisaba el circuito de producción.