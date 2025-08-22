En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Fentanilo
HLB
Investigación

Fentanilo contaminado: indagaron a Ariel García Furfaro, el dueño del laboratorio HLB Pharma

El juez Ernesto Kreplak tendrá un plazo de diez días hábiles para resolver su situación procesal luego de tomarle declaraciones.

Ariel García Furfaro

Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio involucrado en la causa por el fentanilo contaminado. 

La investigación por el fentanilo contaminado dio un nuevo giro este viernes. El empresario Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio HLB Pharma, fue indagado en los tribunales federales de La Plata en el marco de la causa que investiga la distribución de los lotes adulterados que provocaron la muerte de al menos 96 personas en todo el país.

Leé también El ministro de Salud descartó su renuncia por la tragedia del fentanilo, y el Gobierno salió a ratificarlo
El ministro de Salud, Mario Lugones fue ratificado en su cargo por la mesa chica de Javier Milei, en medio de  rumores de renuncia por la crisis del fentanilo. Foto: Archivo Casa Rosada.

El juez federal Ernesto Kreplak encabezó la audiencia, en la que se leyeron formalmente los cargos contra el empresario y se recibieron sus declaraciones. La calificación podría derivar en un procesamiento por homicidio culposo o doloso, ya que la droga fabricada y distribuida por HLB Pharma resultó letal en decenas de pacientes.

El abogado defensor, Gastón Marano, sostuvo que su cliente no tuvo injerencia técnica en los procesos de producción. “Él era únicamente el socio mayoritario. No era personal técnico. Muchos de los fallos acreditados requieren un nivel de sofisticación que él no tenía. Existía una cadena de empleados y especialistas en condiciones de acuerdo con los controles que llevaba adelante la ANMAT”, explicó.

Pese a este argumento, la Justicia lo detuvo el miércoles pasado, luego de recibir pericias que confirmaron la relación directa entre los lotes contaminados y los fallecimientos.

https___thumbs.vodgc.net_1-398-fI7pcp1755889878205-1755891362
Ariel Garc&iacute;a Furfaro, due&ntilde;o del laboratorio involucrado en la causa por el fentanilo contaminado.

Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio involucrado en la causa por el fentanilo contaminado.

El rol de las pericias forenses y del Malbrán

El expediente se aceleró a partir de dos pruebas clave:

  • El Cuerpo Médico Forense informó que el fentanilo del lote 31202 fue un “nexo concausal” en la muerte de los pacientes que lo recibieron.
  • El Instituto Malbrán detectó graves irregularidades en la línea de producción de Laboratorios Ramallo, firma vinculada a HLB Pharma, concluyendo que la tragedia era “evitable”.

Quiénes fueron detenidos junto a García Furfaro

El caso no involucra solo al socio mayoritario. Entre los detenidos se encuentran:

  • Diego y Damián García Furfaro, hermanos del empresario.
  • Nilda Furfaro, madre del acusado, vicepresidenta y accionista de HLB.
  • Javier Tchukran, director general de HLB y Laboratorios Ramallo.
  • Carolina Ansaldi y Víctor Boccaccio, directores técnicos de Laboratorios Ramallo.
  • José Antonio Maiorano, director técnico de HLB.
  • Horacio Tallarico, presidente de Laboratorios Ramallo.
  • Rodolfo Labrusciano, director suplente de la misma firma.

Todos fueron citados por sus responsabilidades en la gestión, producción y supervisión técnica de los laboratorios involucrados.

algunos-de-los-detenidos-vinculados-a-la-causa-del-fentanilo-contaminado-foto-x-patobullrich-K7OUDMM3WNEMDMR6RPJIVMJ5YQ
Algunos de los detenidos vinculados a la causa del fentanilo contaminado. (Foto: X @PatoBullrich)

Algunos de los detenidos vinculados a la causa del fentanilo contaminado. (Foto: X @PatoBullrich)

La pericia del Malbrán: el documento que destapó la crisis

Aunque los detalles del informe se mantienen en reserva, la fiscalía N° 1 de La Plata, a cargo de María Laura Roteta, adelantó que las conclusiones fueron determinantes. La pericia reveló fallas estructurales en la producción de fentanilo, lo que permitió que los lotes contaminados se distribuyeran en hospitales y farmacias de distintos puntos del país.

Nos encontramos frente a un caso de criminalidad compleja que involucra a un número elevado de víctimas y un conglomerado empresarial organizado”, expresó la fiscal Roteta en el dictamen que motivó las detenciones.

el-fentanilo-de-hlb-pharma-fue-nexo-causal-fortuito-de-varias-muertes-foto-pfa-NXAKCHJRRJFYDLFFOUQKFOVRU4
El fentanilo de HLB Pharma fue "nexo causal fortuito" de varias muertes. (Foto: PFA)

El fentanilo de HLB Pharma fue "nexo causal fortuito" de varias muertes. (Foto: PFA)

El futuro judicial del caso

Tras las indagatorias, el juez Kreplak deberá decidir si procesa a García Furfaro y al resto de los imputados. La acusación podría oscilar entre homicidio culposo o doloso, dependiendo de si se prueba que existió dolo eventual en la distribución de los lotes contaminados.

Mientras tanto, el expediente continúa con pericias complementarias y testimoniales de trabajadores de los laboratorios, además de informes de la ANMAT, que supervisaba el circuito de producción.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Fentanilo HLB La Plata
Notas relacionadas
La Justicia indaga a los 11 detenidos por el fentanilo contaminado: la familia García Furfaro en la mira
Tras el escándalo con el fentanilo, nombraron al nuevo director del Instituto Nacional de Medicamentos: quién es Gastón Morán
Detuvieron a Ariel García Furfaro, el dueño del laboratorio que produjo el fentanilo contaminado

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar