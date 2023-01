Fernando Báez Sosa: sus sueños y una vida por delante antes del brutal crimen

“Creo que dentro de 10 años voy a poder estar haciendo lo que me gusta y disfrutando mi vida", escribió entonces Fernando.

“Amor, familia, amistades, cariño, unión, felicidad, conocimiento, viajar, conocer, conectarme”. Del otro lado de la hoja, anotó que su misión en la vida era “conectar, amar, brillar y servir” y que sus valores centrales eran “la amistad, la independencia, el placer, tener relaciones valiosas y el tiempo libre”.

jfbs.jpg Este miércoles se cumple el tercer aniversario del asesinato de Fernando Báez Sosa (Foto: Télam).

Pero nada de eso ocurrió. También expresaba su deseo de ser abogado, algo que tiene conexión con lo que está ocurriendo en estos días en los Tribunales de Dolores. Fernando Burlando aceptó ser el abogado de la familia cuando conoció esta parte de la historia.

¿Qué pasó el 18 de enero de 2020 en Villa Gesell?

Fernando Báez Sosa estaba de vacaciones con sus amigos y su novia, Julieta Rossi, en Villa Gesell, cuando fue víctima de una salvaje cacería a la salida del boliche Le Brique.

Fernando y Julieta se conocieron en el colegio porteño Marianista. Si bien iban a distintas divisiones, los amigos en común fueron el anzuelo para empezar a conocerse.

En febrero de 2018 también compartieron el Proyecto Servir, una propuesta para que los alumnos participaran de tareas de albañilería en alguna entidad con fines sociales. Buena parte de los valores que Fernando escribió en esa carta se solidificaron en ese encuentro.

“Cuando fuimos de viaje de egresados a Bariloche, él me encaró por primera vez. Estábamos en 'Cerebro', en la fiesta flúo. Ahí nos dimos nuestro primer beso”, contó Julieta en una entrevista al portal Infobae.

Cuando llegó la primera fecha de cumpleaños de Fernando tras el crimen, Julieta publicó una desgarradora carta abierta.

“Ojalá estuviera festejando tu cumpleaños, ojalá estuviera escribiendo tu carta de amor (y mirá que lo intenté eh) pero en este momento lo único que siento es enojo.

Espero que donde estés, el tiempo siga pasando y puedas festejar, y si no es así, acá vamos a estar nosotros (no festejando tu cumpleaños porque la realidad es que no podemos) pero sí festejando el día en que empezó, lo que hasta el 18 de enero del 2020 iba a ser tu hermosa vida”.