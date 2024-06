Fernando Burlando duro por el caso Loan: "Es un tema de trata, si aparece muerto es porque lo mataron"

Enojado por las declaraciones de Laudelina, el conocido abogado sostuvo: “Me chupa un huevo si me intervienen el teléfono”, tras sentir que la comunicación con A24 hacía interferencia.

“Nos tomaron de tarados y esto pasa porque no hay control del Estado Nacional y hay todo un pueblo para explicarles qué pasó”, declaró Burlando y además amplió: “No voy a permitir que le hagan esto a la familia. Voy a seguir, acá van a caer muchos, sobre todo aquellos quieren faltarle el respeto a una jueza que quiere hacer bien”.

En tanto explicó porqué no le cierra la teoría del accidente: “No tiene sentido que ahora la hipótesis. Si tuviste un accidente por qué no lo llevaste a un hospital, le hiciste RCP, no enterrarlo en un campo”.

Y, sobre las declaraciones de Gustavo Valdés, sostuvo: “¿Qué tiene que hablar el Gobernador?. Yo sospecho de todos. Analicen bien el tema, es una vergüenza. Es un tema de trata, si aparece muerta es porque lo mataron”.

Embed

Burlando cree que Laudelina no se quebró

“Vamos a llegar a la verdad y espero encontrarlo sano y salvo. Los padres están desorientados, no podemos vivir así”, indicó de forma vehemente y amplió: “Voy a ir por toda esta funcionalidad que la argentina no quiere. Esto no va más”.

Y, sobre la declaración de la tía del menor, Burlando se permitió sospechar: “Laudelina no se quebró, me huele raro, los que se tienen que quebrar son los presos. Esto les va a traer malas consecuencias. De oficio el fiscal tendría que hacer algo”.

“Estamos enviando más de veinte medidas con un software, que ponemos a disposición para que aparezca Loan”, finalizó Burlando.