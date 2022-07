De acuerdo con el sitio El Editor Platense, los ladrones obligaron a una mujer y a su hijita a tirarse al suelo y les robaron todo. Ya con el botín en su poder, escaparon y hasta el momento nada se sabe de los autores del hecho, que permanecen prófugos.

A pesar del dramático episodio vivido, no se registraron heridos. “¿Nos tenemos que conformar diciendo que por suerte no les pasó nada? No se puede vivir así”, dijo el esposo de la víctima a través de las redes sociales.