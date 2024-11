"Fiestas negras", la gravísima y macabra denuncia del abuelo de Aralí

El crudo testimonio de Omar, el abuelo de Aralí Vivas

El hombre remarcó los escabrosos pormenores de la situación judicial a la que se enfrenta: “Es muy doloroso para mí decir que una criatura fue violada y asesinada. El crimen de Aralí fue en el momento”. A su vez, explicó que las “fiestas negras” con alcohol y droga ocurrían en la casa de la víctima.

“No sé si vamos a saber algún día cuál de los dos fue el que la violó, pero los dos están implicados en el hecho”, detalló frente a la detención de la mamá de la menor, el padrastro y un amigo de este. “Ahora se hizo esta última vez (la fiesta) porque no estaba la madre. Ella no es culpable, pero no es inocente tampoco”, argumentó el abuelo de Aralí.

La interna de la familia de Aralí Vivas

Omar reveló un dolorosa mentira que impactó de lleno en la interna de su familia: “Yo le pedí al padrastro de mi nieta que no tomara adelante de Rocío y él me dijo que no tomaba”. “No puedo decir que no había alcohol adentro de la casa porque yo iba hasta la puerta y nada más”, detalló en conversación con El Doce.