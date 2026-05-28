De usar la '10' de Messi a no ser convocado: el motivo por el que Scaloni dejó a Mastantuono afuera del Mundial

A este bajón futbolístico se le sumó la fuerte competencia interna en el plantel nacional. En la consideración del cuerpo técnico, hay otros futbolistas con características similares mejor considerados que él, como Giovani Lo Celso, histórico del combinado nacional y ya recuperado de las dolencias que lo tuvieron a maltraer. También Valentín Barco, quien tuvo un notable desempeño en Racing de Estrasburgo y jugará la próxima temporada en Chelsea, ganando terreno en la consideración final.

Cómo fue la difícil temporada de Franco Mastantuono en el Real Madrid

Pegar el salto a un gigante de Europa no es una tarea sencilla. El juvenil hizo méritos con la banda roja cruzada al pecho para recibir el gran llamado desde la capital española y no dudó en aceptar el desafío, con la ilusión de asentarse rápidamente en el Viejo Continente y ganar terreno con vistas al Mundial.

Sin embargo, más allá de un auspicioso comienzo, en el que el propio Xabi Alonso elogió su clase con la pelota en los pies y su veloz aclimatación, su primera temporada estuvo lejos de lo esperado: a medida que iba mermando su rendimiento (como así también el del resto de sus compañeros) también iban apareciendo los primeros murmullos, que luego fueron silbidos y críticas despiadadas.

Debido a esto, se transformó en uno de los futbolistas más maltratados por las tribunas del Santiago Bernabéu, donde los aficionados sostienen que no estuvo a la altura de un club que desembolsó alrededor de 63,2 millones de euros por su pase. "Ni me creo Messi ni la peor compra del Real Madrid", aseguró frente a la prensa el propio jugador para defenderse de los cuestionamientos.

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El factor físico también le jugó una mala pasada en el momento de mayor exigencia del año. Una pubalgia también frenó su marcha en un momento clave de la campaña y lo tuvo a maltraer durante largas semanas. Ya con Álvaro Arbeloa como DT interino del club español, el zurdo empezó a jugar a cuentagotas y quedó a la sombra de otros mediocampistas, como Arda Guler, Brahim Díaz y Thiago Pitarch en el último tiempo.

Las estadísticas indican que, en lo que va de su experiencia europea, Mastantuono jugó 35 partidos en la Casablanca, apenas 17 como titular, y marcó tres goles, brindó una asistencia, recibió cinco amarillas y una roja. Por su parte, con la camiseta de la Selección Argentina acumuló cuatro encuentros y solo uno desde el arranque.

Para sorpresa de muchos hinchas, el juvenil no la defenderá en Estados Unidos, pero tiene apenas 18 años y, si demuestra lo que ya sabe, sea en Real Madrid o en otro club, volverá a vestirla más temprano que tarde.