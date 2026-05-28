En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Scaloni
Franco Mastantuono
SELECCIÓN ARGENTINA

De usar la '10' de Messi a no ser convocado: el motivo por el que Scaloni dejó a Mastantuono afuera del Mundial

A horas de conocerse la nómina definitiva de 26 jugadores, trascendió que la joya del Real Madrid no formará parte de la delegación argentina para el Mundial 2026. Los motivos.

Banner Seguinos en google DESK
De usar la 10 de Messi a no ser convocado: el motivo por el que Scaloni dejó a Mastantuono afuera del Mundial

La cuenta regresiva para conocer los nombres que defenderán la corona continental y mundial entró en su etapa más dramática. Aunque la lista definitiva de la Selección Argentina para afrontar el Mundial 2026 recién se conocería este viernes, ya trascendió que habrá una ausencia resonante: la de Franco Mastantuono. El talentoso volante de Real Madrid, que supo usar la N°10 de Lionel Messi en su ausencia en las Eliminatorias Sudamericanas, no será convocado por Lionel Scaloni para viajar a Estados Unidos.

Leé también Económica vs. premium: cuánto cuesta la camiseta de la Selección Argentina
A menos de un mes del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, la camiseta de la Selección Argentina vuelve a estar entre los productos más buscados por los hinchas.
image

La noticia sacudió al ámbito futbolístico local debido al meteórico ascenso que venía teniendo el juvenil. Sin embargo, las razones son meramente futbolísticas. Si bien está en la órbita del cuerpo técnico desde que desparramaba rivales y marcaba golazos con la camiseta de River, su poco protagonismo en Real Madrid lo hizo retroceder varios casilleros en la pelea por un lugar en la nómina de 26.

Por qué Lionel Scaloni dejó a Franco Mastantuono fuera del Mundial 2026

El director técnico de la Albiceleste no duda del talento del mediocampista zurdo de apenas 18 años, al que elogió en más de una ocasión y hasta le dio la histórica camiseta que vistieron figuras de la talla de Messi y Diego Armando Maradona. Sin embargo, sabe que no exhibió su mejor versión en cancha, contagiada por la crisis que acecha al Merengue desde hace ya varios meses.

A este bajón futbolístico se le sumó la fuerte competencia interna en el plantel nacional. En la consideración del cuerpo técnico, hay otros futbolistas con características similares mejor considerados que él, como Giovani Lo Celso, histórico del combinado nacional y ya recuperado de las dolencias que lo tuvieron a maltraer. También Valentín Barco, quien tuvo un notable desempeño en Racing de Estrasburgo y jugará la próxima temporada en Chelsea, ganando terreno en la consideración final.

Cómo fue la difícil temporada de Franco Mastantuono en el Real Madrid

Pegar el salto a un gigante de Europa no es una tarea sencilla. El juvenil hizo méritos con la banda roja cruzada al pecho para recibir el gran llamado desde la capital española y no dudó en aceptar el desafío, con la ilusión de asentarse rápidamente en el Viejo Continente y ganar terreno con vistas al Mundial.

Sin embargo, más allá de un auspicioso comienzo, en el que el propio Xabi Alonso elogió su clase con la pelota en los pies y su veloz aclimatación, su primera temporada estuvo lejos de lo esperado: a medida que iba mermando su rendimiento (como así también el del resto de sus compañeros) también iban apareciendo los primeros murmullos, que luego fueron silbidos y críticas despiadadas.

Debido a esto, se transformó en uno de los futbolistas más maltratados por las tribunas del Santiago Bernabéu, donde los aficionados sostienen que no estuvo a la altura de un club que desembolsó alrededor de 63,2 millones de euros por su pase. "Ni me creo Messi ni la peor compra del Real Madrid", aseguró frente a la prensa el propio jugador para defenderse de los cuestionamientos.

Qué lesión sufrió Mastantuono y cuáles son sus estadísticas en el Real Madrid

El factor físico también le jugó una mala pasada en el momento de mayor exigencia del año. Una pubalgia también frenó su marcha en un momento clave de la campaña y lo tuvo a maltraer durante largas semanas. Ya con Álvaro Arbeloa como DT interino del club español, el zurdo empezó a jugar a cuentagotas y quedó a la sombra de otros mediocampistas, como Arda Guler, Brahim Díaz y Thiago Pitarch en el último tiempo.

Las estadísticas indican que, en lo que va de su experiencia europea, Mastantuono jugó 35 partidos en la Casablanca, apenas 17 como titular, y marcó tres goles, brindó una asistencia, recibió cinco amarillas y una roja. Por su parte, con la camiseta de la Selección Argentina acumuló cuatro encuentros y solo uno desde el arranque.

Para sorpresa de muchos hinchas, el juvenil no la defenderá en Estados Unidos, pero tiene apenas 18 años y, si demuestra lo que ya sabe, sea en Real Madrid o en otro club, volverá a vestirla más temprano que tarde.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Scaloni Franco Mastantuono Mundial 2026 Selección Argentina
Notas relacionadas
Alarma en la Selección Argentina: qué se sabe sobre la lesión de Lionel Messi a días del Mundial
El rompecabezas de Scaloni: cómo formaría la Selección Argentina si hoy debutara en el Mundial sin Messi ni los lesionados
Llegó a Netflix la mejor película para palpitar el Mundial 2026 y emocionar a toda la familia

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar