La famosa que sufrió una imperdonable traición apenas quedó embarazada.

Stephanie también adelantó que decidió hacer pública la historia para generar conciencia y que, una vez publicado el video, le iba a enviar un mensaje directo a la profesional. "Para que aprenda y se dé cuenta que está pésimo lo que hizo", cerró.

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¿Quién es la pareja de Stephanie Demner?

La pareja de Stephanie Demner es el extenista argentino Guido Pella. La influencer y el deportista comenzaron su relación en 2018 y, desde entonces, se mostraron muy unidos tanto en redes sociales como en distintos eventos públicos. Con el paso de los años, consolidaron su historia de amor y formaron una familia junto a su hija Arianna. Además, recientemente anunciaron que están esperando a su segundo hijo, noticia que compartieron con emoción a través de sus redes sociales.

En diciembre de 2024, Stephanie Demner y Guido Pella dieron el “sí” en una íntima boda civil antes de celebrar una gran fiesta junto a familiares y amigos. Actualmente, la pareja continúa mostrando parte de su vida cotidiana en redes y se convirtió en una de las más queridas del ambiente, donde suelen compartir momentos familiares, viajes y detalles de esta nueva etapa mientras transitan el embarazo de su segundo bebé.