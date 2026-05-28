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La famosa que sufrió una imperdonable traición apenas quedó embarazada

Una reconocida figura publicó un video contundente donde se despachó contra una persona que tuvo un polémico gesto.

28 may 2026, 14:43
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La famosa que sufrió una imperdonable traición apenas quedó embarazada.
La famosa que sufrió una imperdonable traición apenas quedó embarazada.

La famosa que sufrió una imperdonable traición apenas quedó embarazada.

Stephanie Demner rompió el silencio con un fuerte video en sus redes y apuntó directo contra una profesional de la salud que, según ella, filtró la noticia de su segundo embarazo antes de que estuviera lista para hacerlo público. La información llegó a oídos de Ángel de Brito, quien la contactó para consultarle directamente si estaba esperando un bebé.

Todo ocurrió durante las primeras semanas de gestación, una etapa que la modelo había decidido vivir en privado junto a sus personas más cercanas. Recién en la ecografía de las 12 semanas pensaba dar la noticia. Sin embargo, horas después de un control de rutina, De Brito ya tenía el dato.

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Cuando le preguntó al conductor de América cómo se había enterado, la respuesta fue que alguien le había mandado un mensaje contándoselo. Stephanie empezó a investigar y encontró que esa persona estaba vinculada al centro médico donde se había atendido. "Googleé su nombre y me salió que era ecografista del centro donde me fui a hacer la ecografía", reveló, todavía impactada.

La bronca fue inmediata. "Lo que voy a contar está mal por donde lo mires, realmente no lo van a poder creer", arrancó en su descargo. Luego cuestionó duramente la falta de empatía detrás de esa decisión: "¿Cuál es la necesidad de ser cero empática con la otra mujer? ¿De contar un secreto solo por el hecho de contarlo, sin obtener un beneficio a cambio? No entiendo".

Stephanie también adelantó que decidió hacer pública la historia para generar conciencia y que, una vez publicado el video, le iba a enviar un mensaje directo a la profesional. "Para que aprenda y se dé cuenta que está pésimo lo que hizo", cerró.

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¿Quién es la pareja de Stephanie Demner?

La pareja de Stephanie Demner es el extenista argentino Guido Pella. La influencer y el deportista comenzaron su relación en 2018 y, desde entonces, se mostraron muy unidos tanto en redes sociales como en distintos eventos públicos. Con el paso de los años, consolidaron su historia de amor y formaron una familia junto a su hija Arianna. Además, recientemente anunciaron que están esperando a su segundo hijo, noticia que compartieron con emoción a través de sus redes sociales.

En diciembre de 2024, Stephanie Demner y Guido Pella dieron el “sí” en una íntima boda civil antes de celebrar una gran fiesta junto a familiares y amigos. Actualmente, la pareja continúa mostrando parte de su vida cotidiana en redes y se convirtió en una de las más queridas del ambiente, donde suelen compartir momentos familiares, viajes y detalles de esta nueva etapa mientras transitan el embarazo de su segundo bebé.

Stephanie Demner, Guido Pella y su hija

     

 

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