El llanto desconsolado de Natalie Pérez ante los rumores de mala onda con el jurado de Es mi sueño: "Feo"

"Los amo, nos caga... de risa, todo lo contrario. Me voy a poner a llorar. Hoy vine acá y me trataron tan bien, vengo tranquila sin molestar a nadie y para pasarla bien", añadió Natalie Pérez ya envuelta en llanto y afectada por esa versión de tensión con sus compañeros.

Y cerró sobre esos rumores que trascendieron de una interna con el resto del jurado: "A la gente le encanta hablar, yo estoy muy tranquila con quién soy y con lo que hago. Sentir que uno está haciendo algo mal o se cree algo que no es, es feo".

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Abel Pintos detonó una fuerte interna en Es mi sueño

En SQP (América Tv) contaron los detalles del escándalo que se dio en el programa Es mi sueño de Guido Kaczka y que tiene como protagonista principal al jurado Abel Pintos.

Majo Martino detalló lo que sucedió puertas adentro del ciclo musical y derivó en una picante interna: “Se suspendieron las grabaciones del programa de Guido Kaczka Es mi sueño. ¿Qué pasó? Es un programa que tiene un continuidad, graban todos los días”, comenzó la panelista.

Y detalló: “Abel Pintos dijo ‘tengo gira’. Cuando arranca el programa se les pide a todos los cantantes que dé las fechas de cuándo no pueden estar en las grabaciones. Es una semana que Abel Pintos no está por su gira y no se graba. ¿Qué pasó luego?".

Tras señalar que Carlos Baute es un reemplazo fijo, Majo Martino contó que la ausencia de Abel Pintos y parate en las grabaciones trajo mucho enojo en Jimena Barón al enterarse que ella sí iba a ser reemplazada por otra famosa artista al anunciar que no podía grabar por unos días.

"Esta suspesión en las grabaciones produjo como un resquemor con otra de las jurados, Jimena Barón, ahora que vuelve Abel se va por dos semanas y no lo paran", comentó Martino.

"O sea que para Guido es más importante Abel Pintos que Jimena Barón", observó al respecto Yanina Latorre. "Y a Jimena la reemplazan por otra mujer cantante que es Natalie Pérez", agregó la panelista.

Y la conductora cerró ante esa situación que desató la interna en Es mi sueño: "Odiada, Jimena Barón. No está Abel Pintos, no se graba, los demás no importa”.