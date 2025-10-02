Fue atropellada, encendió un cigarrillo en terapia intensiva y murió: investigan a su hermano

La investigación apunta a un episodio ocurrido el 27 de agosto, cuando un hermano de la mujer ingresó a la sala de terapia intensiva fuera de los horarios permitidos. De acuerdo con las cámaras de seguridad, estuvo allí entre las 10.30 y las 10.45, y en ese lapso le entregó un cigarrillo y un encendedor, elementos que posteriormente desencadenaron la tragedia, según informó El Liberal.

Minutos antes de las 11, personal de enfermería detectó que la cama de la paciente había comenzado a arder. El fuego se desató cuando encendió el cigarrillo y las llamas alcanzaron la ropa de cama, extendiéndose rápidamente hacia su rostro y sus vías respiratorias. Fue trasladada de inmediato al área de Shock Room, donde recibió cuidados intensivos y quedó conectada a asistencia mecánica.

El parte médico difundido el lunes a la noche confirmó que la paciente murió alrededor de las 21.30 a causa de las quemaduras.

A partir del deceso, la Justicia abrió una investigación con la intervención de tres unidades fiscales. La fiscal de turno, Luciana Jacobo, ordenó el traslado del cuerpo a la morgue y dispuso pericias en el sector afectado por parte de la Policía Científica. También solicitó la declaración de médicos y enfermeros que estaban presentes durante el siniestro y de quienes participaron en la asistencia posterior.

La pesquisa incluye además el análisis de los videos captados por las cámaras internas, que muestran el ingreso del hermano a la sala y su permanencia junto a la cama de la mujer. El médico policial examinó el cuerpo en el hospital, mientras que los fiscales Nicolás Heredia, especializado en violencia institucional, y Eugenia Callegari, que ya intervenía en la causa por el accidente de tránsito, pidieron acceso a todas las actuaciones y pericias realizadas tras el incendio.