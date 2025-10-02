Fue atropellada, encendió un cigarrillo en terapia intensiva y murió: investigan a su hermano

Una mujer de 55 años, identificada como María Juan, murió en el Hospital Regional de Santiago del Estero después de haber sufrido severas quemaduras al encender un cigarrillo mientras permanecía internada en la Unidad de Terapia Intensiva.
Una mujer de 55 años, identificada como María Juan, murió en el Hospital Regional de Santiago del Estero después de haber sufrido severas quemaduras al encender un cigarrillo mientras permanecía internada en la Unidad de Terapia Intensiva.
El fallecimiento ocurrió el lunes por la noche, aunque se conoció públicamente recién en las últimas horas. La víctima, oriunda de Quimilí e integrante de la comunidad romaní, había permanecido dos días intubada y con respiración asistida tras el incidente que terminó siendo fatal.
El hecho se produjo el sábado pasado. La paciente se encontraba en el área de Cirugía y Terapia Intensiva recuperándose de las lesiones que había sufrido en un accidente vial ocurrido el 22 de agosto, cuando regresaba a su casa. Primero recibió asistencia en el Hospital Zonal de su localidad y luego fue trasladada a la capital provincial para una atención más compleja.
La investigación apunta a un episodio ocurrido el 27 de agosto, cuando un hermano de la mujer ingresó a la sala de terapia intensiva fuera de los horarios permitidos. De acuerdo con las cámaras de seguridad, estuvo allí entre las 10.30 y las 10.45, y en ese lapso le entregó un cigarrillo y un encendedor, elementos que posteriormente desencadenaron la tragedia, según informó El Liberal.
Minutos antes de las 11, personal de enfermería detectó que la cama de la paciente había comenzado a arder. El fuego se desató cuando encendió el cigarrillo y las llamas alcanzaron la ropa de cama, extendiéndose rápidamente hacia su rostro y sus vías respiratorias. Fue trasladada de inmediato al área de Shock Room, donde recibió cuidados intensivos y quedó conectada a asistencia mecánica.
El parte médico difundido el lunes a la noche confirmó que la paciente murió alrededor de las 21.30 a causa de las quemaduras.
A partir del deceso, la Justicia abrió una investigación con la intervención de tres unidades fiscales. La fiscal de turno, Luciana Jacobo, ordenó el traslado del cuerpo a la morgue y dispuso pericias en el sector afectado por parte de la Policía Científica. También solicitó la declaración de médicos y enfermeros que estaban presentes durante el siniestro y de quienes participaron en la asistencia posterior.
La pesquisa incluye además el análisis de los videos captados por las cámaras internas, que muestran el ingreso del hermano a la sala y su permanencia junto a la cama de la mujer. El médico policial examinó el cuerpo en el hospital, mientras que los fiscales Nicolás Heredia, especializado en violencia institucional, y Eugenia Callegari, que ya intervenía en la causa por el accidente de tránsito, pidieron acceso a todas las actuaciones y pericias realizadas tras el incendio.