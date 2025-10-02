Marcos Rojo recibió el OK de la AFA y podrá jugar las tres competencias con Racing

La respuesta de la AFA fue positiva y, con eso, el ex Boca y Estudiantes quedó finalmente autorizado para jugar sin restricciones en todas las competencias.

Qué significa esta habilitación para Gustavo Costas

Con el calendario apretado y el equipo peleando en distintos frentes, la habilitación de Rojo representa un alivio para el cuerpo técnico. Racing se encuentra en el puesto 12 de la Zona A del Clausura con 11 puntos y necesita sumar para meterse en zona de playoffs. A eso se le suma la exigencia de competir en instancias decisivas de Copa Libertadores y Copa Argentina, donde precisamente este jueves debe enfrentar a River.

Rojo llega como un refuerzo de jerarquía, capaz de aportar liderazgo, experiencia internacional y salida clara desde el fondo. Su presencia también permitirá rotaciones y variantes en la zaga, donde Costas venía alternando nombres ante la falta de un central con su recorrido.

Cuándo podría debutar Rojo en el Clausura

Con la habilitación ya confirmada, el defensor estará disponible para el próximo partido del torneo local. Todo dependerá de la decisión del entrenador, ya que el futbolista viene trabajando con normalidad y sumando minutos en los otros dos certámenes. Si el cuerpo técnico lo considera en óptimas condiciones, no se descarta que su presentación se produzca de inmediato.