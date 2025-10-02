En vivo Radio La Red
Deportes
Marcos Rojo
Racing
BOMBAZO

Marcos Rojo recibió el OK de la AFA y podrá jugar las tres competencias con Racing

La AFA aprobó la inscripción de Marcos Rojo para el Torneo Clausura. El defensor, que ya podía jugar Copa Libertadores y Copa Argentina, queda disponible para los tres frentes que pelea Racing.

Marcos Rojo recibió el OK de la AFA y podrá jugar las tres competencias con Racing

Racing recibió una noticia clave para lo que queda de la temporada: Marcos Rojo fue habilitado oficialmente por la Asociación del Fútbol Argentino y podrá disputar las tres competencias en las que el equipo de Gustavo Costas está en carrera —la Copa Libertadores, la Copa Argentina y el Torneo Clausura—. Hasta ahora, el defensor solo estaba autorizado para participar en los torneos de Conmebol y copa nacional, pero no así en el certamen doméstico.

El aval llegó luego de que la institución de Avellaneda presentara ante la AFA la documentación correspondiente a la lesión de un futbolista del plantel, cuyo nombre no trascendió por el momento. Esa lesión permitió liberar un cupo reglamentario para inscribir a Rojo en el Clausura, trámite que fue aprobado sin objeciones por la entidad madre del fútbol argentino.

Cómo logró Racing habilitar a Rojo para el Torneo Clausura

El procedimiento está contemplado en el reglamento: cuando un club sufre la baja prolongada de un jugador por lesión, puede solicitar una excepción para incorporar o activar a otro futbolista. Racing cumplió con todos los pasos formales, presentó los certificados médicos requeridos y argumentó la necesidad de contar con Rojo, quien había quedado afuera de la lista inicial del torneo local.

La respuesta de la AFA fue positiva y, con eso, el ex Boca y Estudiantes quedó finalmente autorizado para jugar sin restricciones en todas las competencias.

Qué significa esta habilitación para Gustavo Costas

Con el calendario apretado y el equipo peleando en distintos frentes, la habilitación de Rojo representa un alivio para el cuerpo técnico. Racing se encuentra en el puesto 12 de la Zona A del Clausura con 11 puntos y necesita sumar para meterse en zona de playoffs. A eso se le suma la exigencia de competir en instancias decisivas de Copa Libertadores y Copa Argentina, donde precisamente este jueves debe enfrentar a River.

Rojo llega como un refuerzo de jerarquía, capaz de aportar liderazgo, experiencia internacional y salida clara desde el fondo. Su presencia también permitirá rotaciones y variantes en la zaga, donde Costas venía alternando nombres ante la falta de un central con su recorrido.

Cuándo podría debutar Rojo en el Clausura

Con la habilitación ya confirmada, el defensor estará disponible para el próximo partido del torneo local. Todo dependerá de la decisión del entrenador, ya que el futbolista viene trabajando con normalidad y sumando minutos en los otros dos certámenes. Si el cuerpo técnico lo considera en óptimas condiciones, no se descarta que su presentación se produzca de inmediato.

