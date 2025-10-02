Guido Kaczka confirmó el levantamiento de Los 8 Escalones y explicó los motivos: "Cuando apareció Pampita..."

"Creo que en noviembre. Viste cómo es la tele, nunca me aventuro a hablar ni de principios ni de finales. Yo diría que es para que 'Escalones' descanse", comenzó diciendo en diálogo con Alejandro Guatti sobre cómo transcurrirá el último mes del ciclo y que no es definitivo el final.

"Me lo esperaba. En el momento en que continuamos con Pampita, sentimos que podía pasar", sumó en su relato.

Además, desmintió que haya propuesto a Teté Coustarot y Fernando Bravo y bancó la elección de Ardohain por parte de la señal: "Alguien me lo comentó. Cuando apareció el nombre de Pampita, nos quedamos todos: 'bueno, Pampita'. Yo quería; de hecho, lo hizo muy bien. En estas cosas, el canal tiene la decisión, pero nosotros proponemos desde Kuarzo"

"Con Carolina no hablé del asunto; además, no está decidida la fecha. No cruzamos mensajes. A veces, como productor, tampoco transmitís todas las charlas con el canal porque puede cambiar. Me voy tratando de adaptar", mencionó, acerca de que aún la noticia no fue hablada en detalle con la conductora.

Embed

Cuándo se fue Guido Kaczka de Los 8 Escalones

Guido Kaczka dejó la conducción de Los 8 Escalones del Millón (eltrece) en agosto de 2025. Su salida se produjo tras asumir la conducción de Buenas Noches Familia, un nuevo programa nocturno que le permitió consolidarse en el prime time de la misma señal.

Como parte de una reestructuración de la grilla del canal, el programa del que era conductor originalmente, pasó a emitirse en el horario vespertino, a las 14:45, y conducido por Pampita Ardohain.

Según declaraciones de Kaczka, él mismo sugirió a la modelo como su reemplazo, destacando su experiencia previa como jurado del programa y su conexión con la audiencia. Sin embargo, la decisión de trasladar el programa al horario de la tarde y la elección de Pampita como conductora generaron controversia interna, ya que el productor de Kuarzo había expresado previamente que no consideraba a Pampita la mejor opción para ese rol. Un juego de versiones.