Denunciaron penalmente a L-Gante por presunta estafa: el audio que lo compromete

Qué dice el audio de la denuncia a L-Gante

Luego de que en DDM (América TV) dieran a conocer la denuncia contra L-Gante, pusieron al aire un audio de Martín Sosa, abogado de una de las personas que contrató al músico, en el que detalla la situación.

"En las próximas horas estamos presentando una denuncia penal por estafa y apropiación indebida en Uruguay y Argentina. No es la primera vez que lo hacen, es una gimnasia que se viene repitiendo. Lo hicieron el 24 de agosto con dos boliches más, uno en Salto y otro en Canelones. La misma estrategia: manipular la situación y, a último minuto, decir que, en este caso, Elián no podía viajar y que había que reprogramar", dice en primera instancia el audio de Sosa, donde también denuncia maniobras similares.

Además, mencionó el próposito de este tipo de acciones: "Entendemos que no es solo un tema civil, sino también penal, porque hay un estratagema detrás con el fin de generar dinero. Fijate que, entre los tres boliches, se llevaron casi 20 mil dólares. Esta maniobra genera beneficios económicos, no sé a quién ni a cuántos. De eso se tendrá que encargar la Justicia"

"Vamos a seguir: van a tener que poner la cara y resolverlo", sentenció.

Al final del tema, el propio periodista indicó que el abogado que irá contra Valenzuela será ni más ni menos que Juan Pablo Merlo, ex abogado de Tamara Báez. "Merlo acaba de llegar de Uruguay, se juntó con los empresarios con los que fue supuestamente estafado por L-Gante, Maxi El Brother y Lourdes, mujer de Maxi, y ya están trabajando", mencionó.