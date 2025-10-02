Denunciaron penalmente a L-Gante por presunta estafa: el audio que lo compromete

L-Gante volvió a quedar envuelto en problemas judiciales, esta vez en Uruguay, donde fue denunciado por presunta estafa relacionada con uno de sus shows.
L-Gante fue denunciado penalmente por presunta estafa vinculada a uno de sus shows en Uruguay. Como si esto fuera poco, salió a la luz un audio en el que se detallan los hechos.
En DDM (América TV), Guido Záffora fue el primero en dar detalles de la presentación judicial y luego se difundió al aire un audio en el que se explica el motivo de la denuncia: según trascendió, el artista habría incumplido con compromisos previamente acordados para una de sus presentaciones, lo que derivó en el reclamo de los organizadores.
"Es por tres shows cancelados y un dinero del que se había pagado un 50% y ahora no lo reconocen. Eran el 26 de septiembre en Tacuarembó y el 27 en Artigas y Villa Unión. Los llevaba el mismo promotor que vendió a Elián en Uruguay", comenzó contando el periodista acerca del motivo por el cual fue denunciado.
Además, explicó cómo fue qué ocurrió todo: "Veinticuatro horas antes de que viaje, le dicen que se va a tener que reprogramar, que Elián tenía que viajar porque no podía salir del país. Lo que dicen los abogados es que Juan Pablo Merlo firmó y Alejandro Cipolla no. El Dr. Martín Sosa, uno de los abogados de los que contrataron a L-Gante, habló con Cipolla y él le dijo que no iba a firmar, que pague antes. Acá viene el escándalo: fue denunciado penalmente".
Luego de que en DDM (América TV) dieran a conocer la denuncia contra L-Gante, pusieron al aire un audio de Martín Sosa, abogado de una de las personas que contrató al músico, en el que detalla la situación.
"En las próximas horas estamos presentando una denuncia penal por estafa y apropiación indebida en Uruguay y Argentina. No es la primera vez que lo hacen, es una gimnasia que se viene repitiendo. Lo hicieron el 24 de agosto con dos boliches más, uno en Salto y otro en Canelones. La misma estrategia: manipular la situación y, a último minuto, decir que, en este caso, Elián no podía viajar y que había que reprogramar", dice en primera instancia el audio de Sosa, donde también denuncia maniobras similares.
Además, mencionó el próposito de este tipo de acciones: "Entendemos que no es solo un tema civil, sino también penal, porque hay un estratagema detrás con el fin de generar dinero. Fijate que, entre los tres boliches, se llevaron casi 20 mil dólares. Esta maniobra genera beneficios económicos, no sé a quién ni a cuántos. De eso se tendrá que encargar la Justicia"
"Vamos a seguir: van a tener que poner la cara y resolverlo", sentenció.
Al final del tema, el propio periodista indicó que el abogado que irá contra Valenzuela será ni más ni menos que Juan Pablo Merlo, ex abogado de Tamara Báez. "Merlo acaba de llegar de Uruguay, se juntó con los empresarios con los que fue supuestamente estafado por L-Gante, Maxi El Brother y Lourdes, mujer de Maxi, y ya están trabajando", mencionó.