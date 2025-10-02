En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Pequeño J
Audio
Triple crimen narco

El audio de "Pequeño J" en plena fuga: "Ando corrido, me tienen humillado"

El apuntado como el autor intelectual del triple crimen describió en una conversación cómo vivió su escape hasta Perú. En tanto, Matías Ozorio ya viaja al país para ser indagado el viernes.

El audio de Pequeño J en plena fuga. 

El audio de "Pequeño J" en plena fuga. 

Continúa la investigación por el triple crimen de Florencio Varela por los asesinatos de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15). En ese marco se conoció un nuevo audio de “Pequeño J”, el apuntado como el autor intelectual de los hechos, en donde se lo escucha decir “estoy humillado”, en tanto, Matías Ozorio, ya partió a Perú para ser detenido en Argentina.

Leé también Desesperado pedido de una de las detenidas por el triple crimen: "Mamá..."
desesperado pedido de una de las detenidas por el triple crimen: mama...

En exclusivo, en A24 pasaron un audio de "Pequeño J" en una chara con a una persona de su confianza en donde el detenido destaca: “Espera a que arregle este problema, porque yo ando corrido, no ando ni en mi casa, en lugares lejos y es feo porque tengo que viajar humillado y nunca tuve que humillarme por nadie”.

“Los tíos me cobran, todos quieren mi plata, me estoy volviendo hijo de puta y no quiero que veas esto”, destaca el supuesto capo narco a su interlocutora y además cierra diciendo que: “quiero que estés tranquila, cuando pueda te voy a traer para aquí, quiero que estés bien”.

De esta manera, se escucha cómo "Pequeño J" estaba preocupado por la situación de fuga en la que estaba, pero no aclara si es inocente culpable del triple crimen en tanto, sus únicas palabras a la prensa fueron; “soy inocente”.

Embed

Matías Ozorio ya partió a Perú

Por otra parte, el avión de la Fuerza Aérea que traerá a la Argentina a la mano derecha de “Pequeño J”, Matías Ozorio, ya partió a Perú. El fiscal que investiga el triple crimen de Florencio Varela reveló que el detenido llegará recién por la noche al país.

Carlos Adrián Arribas, a cargo de la Fiscalía de Homicidios de La Matanza, adelantó que Ozorio será indagado el viernes por la mañana. “No puedo decir qué rol tuvo Ozorio. Por ahora está como coautor. Es todo materia de investigación, hay secreto de sumario en la causa”, señaló.

El avión de la Fuerza Aérea, que salió desde El Palomar con un equipo de Interpol, un médico y oficiales de la Policía de la Provincia, fue directo hacia Lima y desde ahí trae a Ozorio. Se espera que llegue este jueves a la noche al país.

ozorio-llegara-a-la-argentina-este-jueves-a-la-noche-foto-tn-KHWX3I6MCFHDNNEMBJSLQIA4PQ
Ozorio llegar&aacute; a la Argentina este jueves a la noche.

Ozorio llegará a la Argentina este jueves a la noche.

Por otro lado, el fiscal aseguró que no se levantará el secreto de sumario de la causa mientras avance la investigación y aclaró que aún no tienen probado “que haya habido una transmisión” del triple crimen.

Por último, se negó a revelar los nombres de los prófugos. Se estima que hay al menos dos personas que participaron del crimen y aún no fueron detenidas.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Pequeño J Audio Perú
Notas relacionadas
Se filtraron los detalles del video del triple crimen de Lara, Brenda y Morena
"El robo de casi 400 kilos de...": el motivo del triple crimen de Lara, Morena y Brenda
El desgarrador comentario de Antonio, el abuelo de Morena y Brenda, que angustió a todos

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar