El audio de "Pequeño J" en plena fuga: "Ando corrido, me tienen humillado"

Matías Ozorio ya partió a Perú

Por otra parte, el avión de la Fuerza Aérea que traerá a la Argentina a la mano derecha de “Pequeño J”, Matías Ozorio, ya partió a Perú. El fiscal que investiga el triple crimen de Florencio Varela reveló que el detenido llegará recién por la noche al país.

Carlos Adrián Arribas, a cargo de la Fiscalía de Homicidios de La Matanza, adelantó que Ozorio será indagado el viernes por la mañana. “No puedo decir qué rol tuvo Ozorio. Por ahora está como coautor. Es todo materia de investigación, hay secreto de sumario en la causa”, señaló.

El avión de la Fuerza Aérea, que salió desde El Palomar con un equipo de Interpol, un médico y oficiales de la Policía de la Provincia, fue directo hacia Lima y desde ahí trae a Ozorio. Se espera que llegue este jueves a la noche al país.

ozorio-llegara-a-la-argentina-este-jueves-a-la-noche-foto-tn-KHWX3I6MCFHDNNEMBJSLQIA4PQ Ozorio llegará a la Argentina este jueves a la noche.

Por otro lado, el fiscal aseguró que no se levantará el secreto de sumario de la causa mientras avance la investigación y aclaró que aún no tienen probado “que haya habido una transmisión” del triple crimen.

Por último, se negó a revelar los nombres de los prófugos. Se estima que hay al menos dos personas que participaron del crimen y aún no fueron detenidas.