Policiales
madre
Crimen
Fuerte entrevista

El desgarrador pedido de la madre de Lara: "Lo que me va a dar paz es que agarren a los culpables"

Stella Maris recordó a su hija y comentó cómo viven el duro momento tras el triple crimen, pero la nota terminó abruptamente por la intervención de su abogada.

El desgarrador pedido de la madre de Lara. 

Stella Maris, la mamá de Lara Gutiérrez, la adolescente de 15 años asesinada en el marco del triple crimen junto a Brenda del Castillo (20) y Morena Verdi (20), contó que está “destruida”, pero que sigue adelante pidiendo justicia por su hija y de las otras chicas. La entrevista terminó abruptamente por la intervención de la abogada de la madre de la víctima, Verónica Véliz.

Leé también Desesperado pedido de una de las detenidas por el triple crimen: "Mamá..."
desesperado pedido de una de las detenidas por el triple crimen: mama...

La nota fue en A24 donde la madre de Lara contó: “Soy yo con mis cuatro chicos, estamos con psicólogos y tenemos custodia y seguridad”, pero antes de ellos dijo que “lo que me va a dar paz es que agarren a los culpables”.

La verdad de lo que pasó lo saben ellas tres, pero las chicas no tienen culpa, sino los que hicieron esto”, sostuvo Stella Maris y sobre los sospechosos detenidos comentó no conocerlos y aclaró: “Lara era muy reservada, la última vez que la vi me dijo me voy a La Tablada y no la vi más, ella tenía muchas amigas ahí, yo no veía nada extraño porque venía a comer. Era muy reservada, se encerraba en su habitación y no contaba sus cosas”.

Embed

A su vez, en otra parte de la entrevista, la mujer recordó entre llantos a su hija: “Ella era muy divertida, siempre de buen humor, era hermosa mi hija”, comentó. En tanto, sobre los sentidos posteos de la hermana de Lara, Agostina, reconoció: “Ella está haciendo su duelo como puede, extraña a su hermana”.

Además, reconoció que Lara era una adolescente que “se encerraba en su cuarto y bajaba a comer algo y compartimos ese momento, el día que se fue me dijo que le guarde puchero, que iba a hacer”, reconoció.

La abogada de Lara se metió en la nota

La entrevista fue escalando a temas más técnicos de la causa y la agresión a la vivienda de la familia de la adolescente de 15 años asesinada y las preguntas estaban llegando a su final cuando la mujer fue consultada por los ataques a la casa y las diferencias entre las familias de las víctimas, entonces la abogada Stella Maris, Verónica Véliz, interrumpió la entrevista.

Embed

Ella no tiene por qué responder quién fue a tirar tiros a la casa, yo estoy para preservar a la señora Gutiérrez, es para preservarla, no queremos entrar en el circo mediático”, comentó la letrada y en ese momento se levantó la mamá de Lara y se fue de la nota, que tuvo que ser cortada por Ignacio Ortelli, quien participaba de la entrevista junto a Rolando Barbano.

