El desgarrador pedido de la madre de Lara: "Lo que me va a dar paz es que agarren a los culpables"

A su vez, en otra parte de la entrevista, la mujer recordó entre llantos a su hija: “Ella era muy divertida, siempre de buen humor, era hermosa mi hija”, comentó. En tanto, sobre los sentidos posteos de la hermana de Lara, Agostina, reconoció: “Ella está haciendo su duelo como puede, extraña a su hermana”.

Además, reconoció que Lara era una adolescente que “se encerraba en su cuarto y bajaba a comer algo y compartimos ese momento, el día que se fue me dijo que le guarde puchero, que iba a hacer”, reconoció.

La abogada de Lara se metió en la nota

La entrevista fue escalando a temas más técnicos de la causa y la agresión a la vivienda de la familia de la adolescente de 15 años asesinada y las preguntas estaban llegando a su final cuando la mujer fue consultada por los ataques a la casa y las diferencias entre las familias de las víctimas, entonces la abogada Stella Maris, Verónica Véliz, interrumpió la entrevista.

“Ella no tiene por qué responder quién fue a tirar tiros a la casa, yo estoy para preservar a la señora Gutiérrez, es para preservarla, no queremos entrar en el circo mediático”, comentó la letrada y en ese momento se levantó la mamá de Lara y se fue de la nota, que tuvo que ser cortada por Ignacio Ortelli, quien participaba de la entrevista junto a Rolando Barbano.