Video: así fue la brutal pelea con patovicas que terminó con un muerto en un bar

En medio del enfrentamiento, Rogers colapsó en la vereda y murió en el lugar. La escena fue advertida por efectivos de la Comisaría 2ª de San Miguel, que acudieron tras un llamado al 911 y encontraron el cuerpo junto a un grupo de personas en estado de shock.

La causa quedó en manos de la UFI N°21 de Malvinas Argentinas, a cargo de la fiscal Lorena Carpovich, quien ordenó la detención de cuatro empleados del local nocturno: Horacio Ariel García (49), Kevin Iván Hostar (22), Roberto Muñoz (36) y Pablo Francisco Urquiza (50).

La principal hipótesis apunta a una asfixia mecánica como causa de muerte, aunque esto deberá ser confirmado por la autopsia ordenada por la fiscalía.

En paralelo, los investigadores secuestraron el sistema de videovigilancia del boliche y los teléfonos celulares de los involucrados, que serán peritados para reconstruir con precisión lo ocurrido.

Además, la Municipalidad de San Miguel dispuso la clausura preventiva del lugar y puso a disposición de la Justicia las cámaras de seguridad de la zona, que serán clave para avanzar en la investigación.