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Video: así fue la brutal pelea con patovicas que terminó con un muerto en un bar

La víctima fue identificada como Alexis Oscar Rogers, de 51 años, y el caso se investiga como homicidio.

Video: así fue la brutal pelea con patovicas terminó con un muerto

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La víctima fue identificada como Alexis Oscar Rogers, quien falleció en la vereda del establecimiento ubicado en la esquina de R. Peña y Paunero durante la madrugada del sábado.

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Según reconstruyeron fuentes del caso, todo comenzó alrededor de las 3, cuando Rogers y un grupo de personas intentaban ingresar al local bailable. Sin embargo, el acceso les fue negado por el personal de seguridad.

De acuerdo a las imágenes que se difundieron en las últimas horas, el hombre se retiraba del lugar junto a sus acompañantes cuando se dio vuelta para decirle algo a uno de los patovicas. En ese momento, recibió una cachetada que desató una discusión que rápidamente escaló a una pelea.

En medio del enfrentamiento, Rogers colapsó en la vereda y murió en el lugar. La escena fue advertida por efectivos de la Comisaría 2ª de San Miguel, que acudieron tras un llamado al 911 y encontraron el cuerpo junto a un grupo de personas en estado de shock.

La causa quedó en manos de la UFI N°21 de Malvinas Argentinas, a cargo de la fiscal Lorena Carpovich, quien ordenó la detención de cuatro empleados del local nocturno: Horacio Ariel García (49), Kevin Iván Hostar (22), Roberto Muñoz (36) y Pablo Francisco Urquiza (50).

La principal hipótesis apunta a una asfixia mecánica como causa de muerte, aunque esto deberá ser confirmado por la autopsia ordenada por la fiscalía.

En paralelo, los investigadores secuestraron el sistema de videovigilancia del boliche y los teléfonos celulares de los involucrados, que serán peritados para reconstruir con precisión lo ocurrido.

Además, la Municipalidad de San Miguel dispuso la clausura preventiva del lugar y puso a disposición de la Justicia las cámaras de seguridad de la zona, que serán clave para avanzar en la investigación.

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