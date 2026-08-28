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La película de Barreda: la verdad detrás del apodo que todos recuerdan

El apodo quedó asociado para siempre al odontólogo que asesinó a su esposa, sus dos hijas y su suegra. La versión que dio, las dudas que surgieron con el tiempo y la revelación de Luis Machín, quien lo interpreta en la película que se estrenó este viernes.

Rubén Giedrys
por Rubén Giedrys |
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Ricardo Barreda

Ricardo Barreda, el hombre que el 15 de noviembre de 1992 mató a su esposa, las dos hijas y su suegra (Foto: archivo).

“Conchita” quedó asociado para siempre a Ricardo Barreda, el odontólogo condenado por asesinar a su esposa, sus dos hijas y su suegra. Sin embargo, nunca pudo comprobarse de manera definitiva que ese fuera realmente el apodo con el que lo llamaban en su familia. El actor Luis Machín, quien interpreta al femicida en la película que se estrenó este viernes, también puso el interrogante sobre la versión que el propio Barreda instaló durante el juicio.

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José Eduardo “Jota” Figueroa murió por asfixia por ahorcamiento. (Foto: gentileza Qué Pasa Salta) 

El nombre de Ricardo Barreda quedó ligado a uno de los crímenes más impactantes de la historia policial argentina. El 15 de noviembre de 1992, el odontólogo asesinó en su casa de La Plata a su esposa, Gladys McDonald; a sus hijas, Cecilia y Adriana; y a su suegra, Elena Arreche.

Pero, además de la masacre, con el paso de los años quedó instalada otra historia alrededor de su figura: la de un hombre al que las mujeres de su familia supuestamente llamaban “Conchita” para burlarse de él y remarcar una supuesta posición de sometimiento dentro del hogar.

La duda es que nunca pudo determinarse con certeza si ese apodo existía realmente antes del crimen o si formó parte del relato construido por Barreda para explicar lo ocurrido.

Ricardo Barreda: ¿De dónde salió el apodo “Conchita”?

Durante el juicio, Barreda sostuvo que su esposa, sus hijas y su suegra lo llamaban “Conchita” de manera despectiva. Según su relato, utilizaban ese nombre para feminizarlo y ridiculizarlo, como parte de las constantes humillaciones a las que, según aseguraba, era sometido dentro de su propia casa.

La versión que se hizo conocida a partir de su declaración ubica una de esas supuestas situaciones de humillación pocas horas antes de los asesinatos.

Barreda contó que aquella mañana había comenzado a realizar tareas domésticas en la vivienda. En ese contexto, habría escuchado un comentario relacionado con los “trabajos de Conchita”, frase que interpretó como una nueva burla hacia su persona.

Según su propio relato, después de escucharla respondió utilizando el apodo para referirse a sí mismo y salió al patio para trabajar con la parra. Poco después volvió a ingresar a la casa, tomó una escopeta y asesinó a las cuatro mujeres.

El problema es que la existencia previa del apodo nunca quedó acreditada de manera concluyente.

La teoría de que “Conchita” fue una estrategia de Barreda

Con el paso de los años, distintos investigadores y periodistas que reconstruyeron el caso pusieron en duda la historia.

Entre ellos estuvo el periodista Rodolfo Palacios, quien investigó a Barreda después de su salida de prisión en 2011 y publicó el libro Conchita, el hombre que no amaba a las mujeres.

La investigación planteó una hipótesis inquietante: que el nombre “Conchita” podría haber sido creado por el propio Barreda como parte de una estrategia destinada a presentar a las cuatro mujeres asesinadas como personas que lo sometían y humillaban sistemáticamente.

De esa manera, el apodo habría adquirido una importancia central en el relato con el que el odontólogo intentó explicar su conducta.

Qué dijo Luis Machín sobre “Conchita”

La discusión vuelve a cobrar actualidad con el estreno de Barreda, la película dirigida por Daniela Goggi y protagonizada por Luis Machín, Carla Peterson y Mercedes Morán.

Comienza el rodaje de "Barreda", la nueva película argentina inspirada en hechos reales.

Comienza el rodaje de "Barreda", la nueva película argentina inspirada en hechos reales.

Machín interpreta al odontólogo y, en una entrevista con Clarín, fue consultado precisamente por uno de los aspectos más controvertidos de la historia: si “Conchita” era realmente el apodo con el que llamaban a Barreda o si se trató de una construcción del propio acusado.

La respuesta del actor fue contundente al remarcar que se trata de una cuestión que, probablemente, nunca pueda resolverse por completo: “Nunca se va a saber. Sí hay una fuerte inclinación a que fue una estrategia de la defensa, que generó lo que se generó, con muchísimo impacto”.

La definición de Machín coincide así con una de las principales hipótesis que surgieron a partir de las investigaciones posteriores al caso: que “Conchita” pudo haber sido una herramienta dentro de la estrategia defensiva de Barreda y no un apodo que su familia utilizara habitualmente antes de los asesinatos.

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