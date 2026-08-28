La película de Barreda: la verdad detrás del apodo que todos recuerdan

Ricardo Barreda: ¿De dónde salió el apodo “Conchita”?

Durante el juicio, Barreda sostuvo que su esposa, sus hijas y su suegra lo llamaban “Conchita” de manera despectiva. Según su relato, utilizaban ese nombre para feminizarlo y ridiculizarlo, como parte de las constantes humillaciones a las que, según aseguraba, era sometido dentro de su propia casa.

La versión que se hizo conocida a partir de su declaración ubica una de esas supuestas situaciones de humillación pocas horas antes de los asesinatos.

Barreda contó que aquella mañana había comenzado a realizar tareas domésticas en la vivienda. En ese contexto, habría escuchado un comentario relacionado con los “trabajos de Conchita”, frase que interpretó como una nueva burla hacia su persona.

Según su propio relato, después de escucharla respondió utilizando el apodo para referirse a sí mismo y salió al patio para trabajar con la parra. Poco después volvió a ingresar a la casa, tomó una escopeta y asesinó a las cuatro mujeres.

El problema es que la existencia previa del apodo nunca quedó acreditada de manera concluyente.

La teoría de que “Conchita” fue una estrategia de Barreda

Con el paso de los años, distintos investigadores y periodistas que reconstruyeron el caso pusieron en duda la historia.

Entre ellos estuvo el periodista Rodolfo Palacios, quien investigó a Barreda después de su salida de prisión en 2011 y publicó el libro Conchita, el hombre que no amaba a las mujeres.

La investigación planteó una hipótesis inquietante: que el nombre “Conchita” podría haber sido creado por el propio Barreda como parte de una estrategia destinada a presentar a las cuatro mujeres asesinadas como personas que lo sometían y humillaban sistemáticamente.

De esa manera, el apodo habría adquirido una importancia central en el relato con el que el odontólogo intentó explicar su conducta.

Qué dijo Luis Machín sobre “Conchita”

La discusión vuelve a cobrar actualidad con el estreno de Barreda, la película dirigida por Daniela Goggi y protagonizada por Luis Machín, Carla Peterson y Mercedes Morán.

Comienza el rodaje de "Barreda", la nueva película argentina inspirada en hechos reales.

Machín interpreta al odontólogo y, en una entrevista con Clarín, fue consultado precisamente por uno de los aspectos más controvertidos de la historia: si “Conchita” era realmente el apodo con el que llamaban a Barreda o si se trató de una construcción del propio acusado.

La respuesta del actor fue contundente al remarcar que se trata de una cuestión que, probablemente, nunca pueda resolverse por completo: “Nunca se va a saber. Sí hay una fuerte inclinación a que fue una estrategia de la defensa, que generó lo que se generó, con muchísimo impacto”.

La definición de Machín coincide así con una de las principales hipótesis que surgieron a partir de las investigaciones posteriores al caso: que “Conchita” pudo haber sido una herramienta dentro de la estrategia defensiva de Barreda y no un apodo que su familia utilizara habitualmente antes de los asesinatos.