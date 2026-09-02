Quién es "Gabi Gol", el acusado de un brutal crimen que cayó por un insólito error

Los investigadores sospechan que podría tratarse del arma utilizada para cometer el homicidio y esperan los resultados de una pericia balística. El asesinato ocurrió el 16 de julio, en el cruce de Andonaegui y Juan B. Justo, en González Catán y, de acuerdo con la investigación, Casco y Giménez mantenían un conflicto barrial desde hacía tiempo.

La hipótesis de los investigadores sostiene que aquella noche el acusado habría tomado un arma y atacado a tiros a la víctima en plena vía pública. Tras resultar gravemente herido, Giménez fue trasladado por sus amigos al Hospital Simplemente Evita, donde finalmente murió.

Una de las líneas que analiza la Justicia apunta al posible móvil detrás del ataque. Giménez habría declarado anteriormente en una causa por narcotráfico que involucró a Casco y por la que el ahora detenido habría permanecido dos años preso. Los investigadores intentan establecer si aquel antecedente estuvo relacionado con el crimen.

La Glock secuestrada a “Gabi Gol” y una pericia clave

Casco fue localizado en la esquina de Castilla y Scarlatti. Según la reconstrucción policial, cuando los efectivos intentaron detenerlo se produjo un forcejeo. Dos agentes de la DDI debieron reducirlo y, durante el enfrentamiento, el sospechoso habría intentado tomar su arma, pero finalmente fue detenido y sufrió una lesión en la cabeza durante el procedimiento.

Luego fue trasladado a una dependencia policial y posteriormente compareció ante el fiscal Arribas en la sede de la UFI de Homicidios. La Glock calibre 9 milímetros secuestrada quedó en manos de especialistas para realizar un cotejo balístico, el objetivo es determinar si fue utilizada para matar a Giménez.

La pericia también podría resultar clave para otra línea de investigación: los detectives sospechan que Casco podría estar relacionado con otros episodios de violencia armada ocurridos en la zona.

El error con una billetera virtual que permitió encontrar a “Gabi Gol”

Mientras buscaban al sospechoso, los investigadores detectaron un patrón que terminó siendo determinante para localizarlo. La pista surgió de una billetera virtual vinculada a una línea telefónica relacionada con Casco.

Los detectives advirtieron que todos los martes, entre las 20 y las 22, se realizaban transferencias de dinero hacia un mismo destinatario. La repetición llamó la atención de los investigadores.

Al profundizar el análisis descubrieron que el receptor de las transferencias era el propietario de un kiosco de González Catán, ubicado frente a una cancha de fútbol. La hipótesis fue que Casco utilizaba las transferencias para realizar compras en ese comercio y evitaba manejar dinero en efectivo.

Con ese dato, los efectivos de la DDI comenzaron a seguir el patrón de movimientos y montaron un operativo para encontrarlo. Finalmente, lograron ubicarlo y detenerlo. Ahora, la investigación se concentra en determinar si la Glock secuestrada fue efectivamente utilizada en el asesinato de Giménez y si el detenido puede ser vinculado con otros ataques registrados en La Matanza.

La Glock incautada. (Foto: Policía)

La ola de homicidios que golpea a La Matanza

La detención se produjo en medio de una sucesión de crímenes que mantiene en alerta a los investigadores. Fuentes oficiales contabilizaron 20 homicidios durante las últimas cinco semanas en La Matanza.

La cifra incluso supera la cantidad de asesinatos informados en Rosario durante julio y agosto: según datos del gobierno de Santa Fe citados en la investigación, allí se registraron nueve homicidios durante esos dos meses.

El caso de “Gabi Gol” se suma así a una serie de investigaciones por hechos violentos ocurridos en el distrito, mientras la Justicia aguarda una prueba que podría resultar decisiva: el resultado del peritaje sobre la Glock que llevaba al momento de su captura.