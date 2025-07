Fue a ver por qué no contestaban y les salvó la vida: la dramática historia de una abuela y su nieto

El hombre es hermano de la pareja de Mariela y vive a pocas cuadras del lugar. Fue gracias al llamado de su hermano que decidió acercarse hasta el domicilio. “Mi hermano me dijo que Mariela no le contestaba. Como vivo a la vuelta, fui. Cuando vi lo que pasaba me desesperé, pero traté de mantener la calma para ayudar”, explicó.