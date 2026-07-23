Nora Colosimo disparó una fuerte acusación contra Mauro Icardi: "Quiere quedarse con las nenas"

La millonaria recompensa que ofrece Wanda Nara

En medio de la investigación por el robo, Wanda Nara decidió ofrecer una recompensa de 100 mil dólares a cualquiera que tenga información de esta banda, según reveló el periodista Santiago Riva Roy en DDM (América TV).

La medida surge porque tanto Wanda como su madre, Nora Colosimo, están convencidas de que los delincuentes actuaron con información previa: conocían los movimientos dentro de la casa y sabían exactamente qué buscar.

La principal hipótesis que alimenta esa sospecha es que los asaltantes se dirigieron directamente a documentación muy específica, fueron derecho a los pasaportes de las niñas, sin revolver otros objetos de valor, un detalle que la familia no considera casualidad.