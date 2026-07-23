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Nora Colosimo disparó una fuerte acusación contra Mauro Icardi: "Quiere quedarse con las nenas"

En una nota con PrimiciasYa, Nora Colosimo lanzó una acusación contundente contra Mauro Icardi, en medio de la guerra con Wanda Nara.

23 jul 2026, 17:48
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Nora Colosimo disparó una fuerte acusación contra Mauro Icardi: Quiere quedarse con las nenas

Nora Colosimo disparó una fuerte acusación contra Mauro Icardi: "Quiere quedarse con las nenas"

Nora Colosimo disparó una fuerte acusación contra Mauro Icardi: Quiere quedarse con las nenas

Nora Colosimo disparó una fuerte acusación contra Mauro Icardi: "Quiere quedarse con las nenas"

Nora Colosimo habló en PrimiciasYa (América TV) y contó el complicado panorama que atraviesan las hijas de Wanda Nara tras el robo sufrido en Milán.

La mamá de la empresaria explicó: "Nosotros el día del partido, las nenas se quedaron sin pasaportes para tomar un avión y volver a Buenos Aires. No pueden volver porque el papá ya dijo que se niega a firmar el documento necesario para que puedan viajar. Me acabo de enterar que él vino a Italia, pero no va a firmar nada y quiere quedarse con las nenas".

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Con indignación, Nora aseguró que la actitud de Mauro Icardi no la sorprende y que ya había sido advertida por el futbolista: "Está empecinado en quitarle las hijas a la madre. Eso es algo que él me advirtió que lo iba a hacer. Me dijo: 'Le voy a hacer la vida imposible y las nenas se las voy a sacar'".

Además, la mamá de Wanda Nara remarcó que existía una solución simple para destrabar el conflicto y que el futbolista decidió no tomarla: "Él tendría que haber ido a firmar. Él podía ir a la embajada de Italia en Buenos Aires. Firmaba el documento ahí y se solucionaba todo". Y cerró preocupada por el estado emocional de las nenas: "Las nenas están muy angustiadas".

La millonaria recompensa que ofrece Wanda Nara

En medio de la investigación por el robo, Wanda Nara decidió ofrecer una recompensa de 100 mil dólares a cualquiera que tenga información de esta banda, según reveló el periodista Santiago Riva Roy en DDM (América TV).

La medida surge porque tanto Wanda como su madre, Nora Colosimo, están convencidas de que los delincuentes actuaron con información previa: conocían los movimientos dentro de la casa y sabían exactamente qué buscar.

La principal hipótesis que alimenta esa sospecha es que los asaltantes se dirigieron directamente a documentación muy específica, fueron derecho a los pasaportes de las niñas, sin revolver otros objetos de valor, un detalle que la familia no considera casualidad.

     

 

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