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Hermetismo total por los cuatro shows de Rosalía en el Movistar Arena: qué se sabe hasta ahora

A una semana del primer recital de Rosalía en el Movistar Arena, aumenta la incertidumbre entre sus fanáticos y dentro de la organización del estadio.

23 jul 2026, 17:49
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Hermetismo total por los cuatro shows de Rosalía en el Movistar Arena: qué se sabe hasta ahora

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Hermetismo total por los cuatro shows de Rosalía en el Movistar Arena: qué se sabe hasta ahora

La situación que atraviesa Rosalía en Argentina luego de la final del Mundial 2026 generó una fuerte reacción entre parte de su público. Tras la polémica que se instaló en redes sociales, varios seguidores comenzaron a preguntarse qué ocurrirá con las presentaciones que la cantante tiene previstas para agosto en el Movistar Arena y si el conflicto podría afectar la realización de los shows.

El origen de la controversia estuvo en una publicación que la artista española compartió en sus redes, donde reposteó un video de Mia Khalifa que muchos usuarios consideraron ofensivo hacia la Selección argentina. Si bien el contenido fue eliminado poco después y Rosalía realizó un pedido de disculpas, el malestar entre algunos fanáticos no desapareció.

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A partir de esa situación, comenzaron a multiplicarse los reclamos de personas que aseguraron querer devolver sus entradas, mientras otros optaron por venderlas a través de plataformas de reventa. Además, distintos usuarios impulsaron mensajes en contra de la presencia de la cantante en el país y solicitaron medidas simbólicas como que fuera declarada "persona no grata". En paralelo, también trascendió una baja en la cantidad de seguidores de la artista en sus redes sociales.

La incertidumbre aumentó luego de que se conociera la suspensión de un homenaje sinfónico inspirado en Rosalía que iba a realizarse en Córdoba. Sin embargo, desde la organización explicaron que el evento no tenía relación directa con la cantante ni con su gira internacional, y que la decisión estuvo vinculada al clima de tensión y los mensajes recibidos en redes.

Pese a las versiones que circularon durante las últimas horas, los cuatro recitales de Rosalía en el Movistar Arena de Buenos Aires continúan confirmados hasta el momento. Las fechas anunciadas para el 1, 2, 4 y 6 de agosto permanecen dentro del calendario oficial y no hubo ningún comunicado del estadio ni de la producción que informe una suspensión. Mientras algunos seguidores mantienen su postura de rechazo, la gira de la artista en Argentina sigue, por ahora, en pie.

Cómo devolver las entradas del show de Rosalía

En medio de los reclamos de algunos seguidores que buscan cancelar su asistencia a los recitales de Rosalía, comenzaron a difundirse respuestas que el servicio de atención al cliente del Movistar Arena habría enviado a los compradores de entradas.

En esos intercambios, desde el estadio hicieron referencia a las condiciones establecidas para solicitar reintegros y remarcaron: "El plazo de devolución se toma únicamente hasta diez días posteriores a la fecha de la compra. Pasado este plazo no se realizará la devolución bajo ningún motivo ni excepción". La respuesta generó malestar entre algunos usuarios que esperaban otra alternativa ante la polémica que rodea a la artista.

Además, la empresa planteó una opción para aquellos espectadores que finalmente decidan no concurrir al evento. "En caso de no poder/querer asistir al show, podés transferir tus QR —una vez que se habiliten en tu cuenta de Movistar Arena— a un tercero para que asista en tu lugar", explicaron.

Sin embargo, la situación abrió un nuevo debate entre los compradores, quienes comenzaron a cuestionar si las condiciones comunicadas por la organización se ajustan a las normas de protección al consumidor para compras realizadas de manera digital. Algunos usuarios trasladaron sus reclamos a redes sociales y a entidades vinculadas a la defensa del consumidor, mientras aguardan definiciones sobre la posibilidad de recuperar el dinero de sus entradas.

     

 

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