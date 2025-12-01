"¡Matalo, matalo!: el brutal video de la batalla campal contra un chico a la salida de un boliche
Un violento episodio a la salida de un local bailable quedó registrado en un video que se viralizó en redes sociales. Los testigos no solo no intervinieron, sino que alentaron la agresión.
La ciudad salteña de Güemes volvió a quedar en shock tras la viralización de un video que muestra unaviolenta pelea entre un grupo de jóvenes a la salida de un boliche, donde un adolescente fue golpeado de manera salvaje hasta quedar desfigurado. El ataque generó repudio generalizado en redes sociales y fuertes comparaciones con el caso de Fernando Báez Sosa.
El episodio ocurrió durante la madrugada del domingo en las inmediaciones del boliche ubicado en la localidad de General Güemes. Allí, un grupo de jóvenes comenzó una discusión que rápidamente escaló hasta convertirse en una brutal agresión contra uno de los chicos.
En las imágenes, grabadas por un testigo y difundidas por portales locales, se observa cómo un joven golpea con violencia a otro, que intenta cubrirse sin éxito. El agresor le da trompadas una y otra vez mientras la víctima retrocede contra un auto estacionado.
Lo más estremecedor del registro es que, lejos de intentar detener la paliza, varios de los presentes alentaron la agresión. “Matalo, matalo, mandalo al hospital”, se escucha en el video, que desató indignación inmediata.
Pese a la violencia de los golpes, el adolescente atacado no sufrió heridas graves y se encuentra fuera de peligro, según informó el diario El Tribuno. Fue asistido posteriormente y su estado es estable. Sin embargo, su rostro quedó visiblemente lastimado y desfigurado por los impactos.
Sin denuncia policial y preocupación en la comunidad
El dato que llamó la atención entre los vecinos es que hasta el momento no se presentó ninguna denuncia formal. Esto podría complicar un eventual avance judicial, ya que la intervención oficial depende, en estos casos, de una presentación ante la Comisaría o la Fiscalía correspondiente.
Distintos referentes barriales señalaron que la ausencia de denuncia es “preocupante”, ya que episodios de violencia grupal suelen repetirse y la falta de intervención institucional contribuye a un clima de impunidad.
La Policía, por ahora, no informó si actuará de oficio. Sin denuncia, el caso quedaría en manos de la Fiscalía, que podría iniciar una investigación si el video se considera prueba de un delito flagrante.
Indignación en redes y el recuerdo del caso Fernando Báez Sosa
La viralización del video generó una oleada de reacciones en redes sociales, donde muchos usuarios sintieron que la escena recordaba al homicidio de Fernando Báez Sosa, ocurrido en enero de 2020 en Villa Gesell.
“La verdad que el caso Báez Sosa no nos dejó nada de aprendizaje”, escribió una usuaria en la página Latidos Güemes, donde el material se compartió inicialmente.
Otros mensajes remarcaban la falta de conciencia sobre las consecuencias de la violencia juvenil: “Si tan solo dimensionaran que un momento de ira le puede arruinar la vida a una familia entera y la de ellos mismos”, comentó un vecino.
También hubo llamados a la responsabilidad de los adultos: “Padres, hablen con sus hijos. La vida del otro parece que no vale nada”, publicó otra usuaria.
Y muchos exigieron sanciones ejemplares: “Tendrían que meter preso a todos. El que golpea realmente lo quería matar, golpea con tanto odio”, opinó un lector del portal local.