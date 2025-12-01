"¡Matalo, matalo!: el brutal video de la batalla campal contra un chico a la salida de un boliche

Pese a la violencia de los golpes, el adolescente atacado no sufrió heridas graves y se encuentra fuera de peligro, según informó el diario El Tribuno. Fue asistido posteriormente y su estado es estable. Sin embargo, su rostro quedó visiblemente lastimado y desfigurado por los impactos.

Sin denuncia policial y preocupación en la comunidad

El dato que llamó la atención entre los vecinos es que hasta el momento no se presentó ninguna denuncia formal. Esto podría complicar un eventual avance judicial, ya que la intervención oficial depende, en estos casos, de una presentación ante la Comisaría o la Fiscalía correspondiente.

Distintos referentes barriales señalaron que la ausencia de denuncia es “preocupante”, ya que episodios de violencia grupal suelen repetirse y la falta de intervención institucional contribuye a un clima de impunidad.

La Policía, por ahora, no informó si actuará de oficio. Sin denuncia, el caso quedaría en manos de la Fiscalía, que podría iniciar una investigación si el video se considera prueba de un delito flagrante.

Indignación en redes y el recuerdo del caso Fernando Báez Sosa

La viralización del video generó una oleada de reacciones en redes sociales, donde muchos usuarios sintieron que la escena recordaba al homicidio de Fernando Báez Sosa, ocurrido en enero de 2020 en Villa Gesell.

“La verdad que el caso Báez Sosa no nos dejó nada de aprendizaje”, escribió una usuaria en la página Latidos Güemes, donde el material se compartió inicialmente.

Otros mensajes remarcaban la falta de conciencia sobre las consecuencias de la violencia juvenil: “Si tan solo dimensionaran que un momento de ira le puede arruinar la vida a una familia entera y la de ellos mismos”, comentó un vecino.

También hubo llamados a la responsabilidad de los adultos: “Padres, hablen con sus hijos. La vida del otro parece que no vale nada”, publicó otra usuaria.

Y muchos exigieron sanciones ejemplares: “Tendrían que meter preso a todos. El que golpea realmente lo quería matar, golpea con tanto odio”, opinó un lector del portal local.