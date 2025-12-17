Últimos días para cobrar el extra de AUH: ANSES libera un pago único en diciembre

Si el trámite no se realiza en tiempo y forma, el monto acumulado no se cobra y, además, la AUH puede ser suspendida hasta regularizar la situación.

Cuánto paga ANSES por la Libreta AUH en diciembre

Según los valores oficiales, los montos acumulados que ANSES paga por hijo varían según zona y condición:

$188.069,40 por menor en zona general

$612.401,00 por hijo con discapacidad en zona general

$244.491,60 por menor en zona austral

$796.122,60 por hijo con discapacidad en zona austral

El pago se acredita en la misma cuenta bancaria donde se cobra la AUH, una vez que ANSES valida la documentación presentada.

Cómo presentar la Libreta AUH: paso a paso

El trámite puede realizarse de forma online, sin turnos y sin necesidad de asistir a una oficina. Este es el procedimiento completo:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Ir a Hijos → Libreta AUH y verificar que los datos personales estén correctos.

Descargar e imprimir el formulario correspondiente.

Llevarlo a la escuela y al centro de salud para que lo completen, firmen y sellen.

Sacar una foto clara del formulario completo (formato JPG, hasta 3 MB).

Subir la imagen en Mi ANSES, confirmar el trámite y esperar la validación.

El proceso es gratuito, sencillo y evita traslados innecesarios.

Hasta cuándo hay tiempo para presentar la Libreta AUH

ANSES informó que el plazo para presentar la Libreta AUH vence el 31 de diciembre. Sin embargo, recomienda realizar el trámite cuanto antes, ya que la validación puede demorar entre 30 y 90 días hábiles.

Cuanto antes se complete la presentación, más rápido se libera el pago del monto retenido.

Qué pasa si no se presenta la Libreta AUH

Si la Libreta no se presenta:

No se cobra el 20% retenido correspondiente al año anterior.

El pago mensual de la AUH puede ser suspendido hasta regularizar la situación.

Por eso, cumplir con este trámite resulta clave no solo para acceder al dinero acumulado, sino también para mantener activa la prestación y no perder otros beneficios asociados.