Últimos días para cobrar el extra de AUH: ANSES libera un pago único en diciembre
ANSES mantiene habilitado en diciembre un trámite clave para titulares de AUH. La presentación de la Libreta permite cobrar el 20% retenido del año en un solo pago, que puede superar los $188.000 por hijo y se suma a otros beneficios compatibles.
Últimos días para cobrar el extra de AUH: ANSES libera un pago único en diciembre
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene vigente en diciembre un trámite fundamental que permite a las titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) acceder a un pago por única vez, que se suma a otros beneficios compatibles como la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche del Plan 1000 Días.
Se trata de la Libreta AUH, un requisito obligatorio que habilita el cobro del 20% retenido durante el año anterior y que, en algunos casos, puede representar una suma significativa antes de que finalice el mes.
Qué es la Libreta AUH y por qué es clave para cobrar el extra
La Libreta AUH es el mecanismo que utiliza ANSES para verificar que los niños y adolescentes cumplan con tres condiciones básicas:
Asistencia escolar obligatoria
Calendario nacional de vacunación al día
Controles de salud correspondientes
Todos los meses, el organismo retiene el 20% del monto de la AUH como garantía del cumplimiento de estos requisitos. Ese dinero se acumula y se libera en un solo pago cuando la titular presenta correctamente la Libreta.
Si el trámite no se realiza en tiempo y forma, el monto acumulado no se cobra y, además, la AUH puede ser suspendida hasta regularizar la situación.
Cuánto paga ANSES por la Libreta AUH en diciembre
Según los valores oficiales, los montos acumulados que ANSES paga por hijo varían según zona y condición:
$188.069,40 por menor en zona general
$612.401,00 por hijo con discapacidad en zona general
$244.491,60 por menor en zona austral
$796.122,60 por hijo con discapacidad en zona austral
El pago se acredita en la misma cuenta bancaria donde se cobra la AUH, una vez que ANSES valida la documentación presentada.
Cómo presentar la Libreta AUH: paso a paso
El trámite puede realizarse de forma online, sin turnos y sin necesidad de asistir a una oficina. Este es el procedimiento completo:
Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
Ir a Hijos → Libreta AUH y verificar que los datos personales estén correctos.
Descargar e imprimir el formulario correspondiente.
Llevarlo a la escuela y al centro de salud para que lo completen, firmen y sellen.
Sacar una foto clara del formulario completo (formato JPG, hasta 3 MB).
Subir la imagen en Mi ANSES, confirmar el trámite y esperar la validación.
El proceso es gratuito, sencillo y evita traslados innecesarios.
Hasta cuándo hay tiempo para presentar la Libreta AUH
ANSES informó que el plazo para presentar la Libreta AUH vence el 31 de diciembre. Sin embargo, recomienda realizar el trámite cuanto antes, ya que la validación puede demorar entre 30 y 90 días hábiles.
Cuanto antes se complete la presentación, más rápido se libera el pago del monto retenido.
Qué pasa si no se presenta la Libreta AUH
Si la Libreta no se presenta:
No se cobra el 20% retenido correspondiente al año anterior.
El pago mensual de la AUH puede ser suspendido hasta regularizar la situación.
Por eso, cumplir con este trámite resulta clave no solo para acceder al dinero acumulado, sino también para mantener activa la prestación y no perder otros beneficios asociados.