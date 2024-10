Gendarmería confundió talco con cocaína y detuvo a un hombre durante 21 días por el error

Su familia denuncia que durante ese período le robaron sus pertenencias, lo dejaron incomunicado y luego lo liberaron durante la noche en la Ruta 7, según informó el medio local Sitio Andino.

Gendarmería confundió talco con cocaína y lo detuvo

A principios de octubre, efectivos del Escuadrón 64 “Mendoza” se encontraban realizando un operativo de prevención en la Ruta Nacional N° 7, altura del peaje La Paz, cuando solicitaron la detención de un ómnibus que realizaba el recorrido Mendoza – Buenos Aires.

Como resultado de los controles, los funcionarios detectaron que un ciudadano transportaba dentro de sus pertenencias envases de talco para higiene personal. Se sometieron las sustancias a las pruebas de orientación de campo que arrojaron como resultado un total de 2 kilos 444 gramos de cocaína, informó Gendarmería en un comunicado.

Intervino la Fiscalía Federal de Mendoza, quien dispuso realizar las actuaciones, incautar la sustancia y el traslado del involucrado a la Unidad Nro. 32 del Servicio Penitenciario Federal.

La familia pasó varios días sin saber de él

Desde esa noche, Acosta estuvo 21 días detenido. Su familia no sabía dónde estaba y qué había pasado. “Llamamos a todos lados. Pedíamos la lista de pasajeros. Nadie sabía nada. Estuvimos dos días sin saber dónde estaba Maxi”, explicó Laura, su madre, en diálogo con Sitio Andino.

gendarmeria talco cocaina 3.JPG Operativo de Gendarmería donde encontraron los recipientes de talco.

“Lo maltrataron. Hablaban de golpe al narcotráfico. No lo dejaban ir al baño. Le robaron todas sus pertenencias, plata y su campera. Hablé con la fiscalía y me dijeron que lo iban a cuidar. Me mintieron. Después lo liberaron en plena ruta 7 y tuvo que pedir ayuda a un automovilista”, denunció la madre.

Acosta había viajado a Mendoza para buscar trabajo. Entre distintos empleos que inició, el hombre compró mercadería en un mayorista para venderla. Pero como no cumplió sus expectativas, decidió volver a Mar del Plata.

“Me contó que no le estaba yendo bien. Incluso lo habían maltratado. Entonces le mandé plata para que viaje de nuevo a Mar del Plata”, explicó Laura. El 2 de octubre, Acosta abordó un colectivo y consigo llevó 18 pomos de talco Rexona que le habían sobrado. Luego se desencadenó el error ya mencionado.

Lo liberaron de noche en medio de la ruta y sin documentos

Por motivos que aún se desconocen, el reactivo fue irregular y arrojó resultado positivo para cocaína, cuando en realidad era talco para pies.

mendoza_cocaina_en_recipientes_talco_2.jpeg Reactivo que por error dio positivo de cocaína. (foto: Gendarmería)

Tras estar 21 días detenido acusado de narcotráfico, recién el miércoles 23 de octubre, en horas de la noche, recuperó la libertad. Las autoridades ordenaron su salida desde la cárcel federal de Cacheuta. Entonces, Acosta salió y se encontró solo en plena Ruta 7, sin plata y desconociendo el lugar donde estaba.

Pidió ayuda a un automovilista, quien lo trasladó al centro de Mendoza. Pasó la noche en la calle y recién al otro día, pudo recuperar su DNI en la fiscalía. Casi al mismo tiempo, el juez Alberto Carelli dictó su sobreseimiento.

"Que Gendarmería me diga qué reactivos usaron. Me dijeron que lo vieron en actitud sospechosa y nervioso. Hemos vuelto a las peores épocas del país”, afirmó, angustiada, Laura.

Ahora la familia del damnificado analiza qué medidas tomar y para eso está buscando asesoramiento con abogados.