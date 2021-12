Geriátrico del horror: así rescataron a abuelos damnificados

Al momento, la institución se encuentra clausurada, los adultos mayores damnificados recibieron una revisión médica y serán trasladados a medida que los familiares lo autoricen.

Por su parte, la especialista previsional Clara Salguero señaló que un geriátrico debe contar entre cuidadores, médicos, enfermeros, nutricionistas y kinesiólogos para la atención de los adultos mayores alojados. “Aproximadamente, cada 12 personas internadas deben atenderlos un enfermero y un asistente de enfermería. Además, del grupo médico”.

Mientras, el ministro de Justicia de Moreno, Nahuel Berguier, comentó al móvil de Godoy que “el geriátrico no tiene ninguna habilitación municipal ni provincial”.

Agregó, “el SAME constató que no hay ningún criterio de internación urgente. Nos hemos comunicado con los familiares, más allá de que alguno pasó todavía no se presentaron a retirar a las personas. Así que se trabaja en ese sentido”.