Giro en el juicio por la muerte de Diego Maradona por la sorpresiva declaración de Leopoldo Luque
La repentina decisión del neurocirujano alteró por completo la audiencia en San Isidro. La Fiscalía frenó todas las declaraciones previstas, incluida la de Gianinna Maradona, y pidió tiempo para preparar el interrogatorio.
Juicio por la muerte de Maradona: suspendieron el testimonio de Gianinna Maradona, un médico y un policía
Lo que se perfilaba como una jornada clave en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona dio un giro inesperado en los tribunales de San Isidro. El principal imputado, Leopoldo Luque, solicitó declarar de manera sorpresiva, lo que obligó al Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro a suspender todas las testimoniales programadas para este jueves.
Ante ese pedido, la fiscalía decidió cancelar las declaraciones de Gianinna Maradona, del médico Juan Carlos Pinto y del policía Lucas Farías, quienes iban a reconstruir las últimas horas del exfutbolista.
El Ministerio Público Fiscal, encabezado por Patricio Ferrari, argumentó que necesita tiempo para preparar el interrogatorio del acusado y solicitó un receso.
Tensión en la audiencia y un planteo rechazado
El inicio de la jornada ya había estado marcado por la tensión. El abogado defensor de Luque, Francisco Oneto, intentó incorporar al expediente fragmentos del programa A dos voces (TN), en el que participaron abogados de la causa y el enfermero imputado Mariano Perroni.
La fiscalía solo aceptó incluir las declaraciones de Perroni, mientras que otros defensores calificaron el planteo de “ridículo”. Finalmente, los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón rechazaron la incorporación al considerar que se trataba de manifestaciones extrajudiciales sin validez probatoria.
Malestar por la estrategia de la defensa
La decisión de Luque generó fuerte malestar entre fiscales y querellantes, que cuestionaron la alteración del cronograma del juicio. Desde la acusación recordaron que el tribunal les había exigido ordenar los testigos para agilizar el proceso, una solicitud que, según remarcaron, había surgido de la propia defensa del neurocirujano.
Pese a los reclamos, los jueces avalaron el pedido del imputado y recordaron que se trata de un derecho constitucional declarar en cualquier instancia del proceso. En ese marco, dispusieron un cuarto intermedio hasta el mediodía, momento en que Luque iniciará su exposición.
Al mismo tiempo, el tribunal le pidió a la defensa que procure respetar el cronograma en adelante para no entorpecer la dinámica del debate.
Una maniobra que cambia el eje del juicio
El giro se produjo inmediatamente después de que el tribunal rechazara la incorporación de material televisivo como prueba. Tras ese revés, Luque optó por ampliar su indagatoria, una decisión que tanto la fiscalía como la querella, representada, entre otros, por Fernando Burlando, interpretaron como una maniobra para desplazar el foco de la audiencia.
Se espera que el neurocirujano brinde detalles sobre la internación domiciliaria de Maradona en el country San Andrés y responda a las acusaciones por homicidio simple con dolo eventual.