Arrancó el segundo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona: quiénes declararán

A diferencia del proceso anterior, todo lo actuado quedó sin efecto: testigos, pruebas y planteos deberán volver a presentarse en este nuevo juicio.

"Diego Maradona fue asesinado", aseguró Burlando

El abogado Fernando Burlando expresó que Diego Armando Maradona estaba “exageradamente edematizado” y consideró que para los siete imputados por la muerte se encontraba “hinchado”.

“Lo de esta gente fue temerario. No puedo encontrar palabras para definir lo que le pasó a Diego. Se formó un entorno diabólico”, remarcó.

A su vez, reiteró que “no había aparatología médica, ni siquiera una curita” en el country San Andrés de Tigre, donde el paciente permaneció hasta su deceso ocurrido el 25 de noviembre de 2020.

MARADONA EFFE

En tanto, consideró que “Diego Armando Maradona fue asesinado" en la primera audiencia del segundo juicio.

El paciente “estuvo rodeado de personas desconocidos” durante su internación domiciliaria, consignó Burlando.

“Jamás se escuchó el corazón de Maradona entre el 11 y el 25 de noviembre de 2020”, agregó.

Juicio por la muerte de Diego Maradona: quiénes declaran primero

Según lo previsto, las primeras en declarar serán las hijas del Diez: Dalma Maradona, Gianinna Maradona, Jana Maradona, junto a Verónica Ojeda.

Luego será el turno de los peritos que participaron de la autopsia y las juntas médicas, cuyos informes serán claves para entender el estado de salud del exfutbolista y las condiciones de su atención.

Más adelante declararán médicos, enfermeros y coordinadores involucrados en la internación domiciliaria.

Los imputados por la muerte de Maradona, uno por uno:

Leopoldo Luque : neurocirujano y médico de cabecera. Es uno de los principales señalados por la acusación.

: neurocirujano y médico de cabecera. Es uno de los principales señalados por la acusación. Agustina Cosachov : responsable del tratamiento psiquiátrico durante la última etapa.

: responsable del tratamiento psiquiátrico durante la última etapa. Carlos Díaz : especialista en adicciones que integraba el equipo tratante.

: especialista en adicciones que integraba el equipo tratante. Nancy Forlini : encargada del seguimiento clínico por parte de la empresa de salud.

: encargada del seguimiento clínico por parte de la empresa de salud. Mariano Perroni : responsable del equipo de enfermeros.

: responsable del equipo de enfermeros. Pedro Di Spagna : supervisaba la evolución general del paciente.

: supervisaba la evolución general del paciente. Ricardo Almirón: integraba el equipo de asistencia diaria.

Un proceso largo y con posibles cambios

Se espera que el juicio se extienda durante varios meses, con audiencias dos veces por semana y cerca de 90 testigos previstos.

No obstante, fuentes judiciales indicaron que podría haber acuerdos para reducir la lista de testimonios y acelerar el proceso antes de la feria judicial. En paralelo, la enfermera Gisela Madrid será juzgada en un proceso aparte con jurado popular, aunque aún no tiene fecha confirmada.

Uno de los puntos centrales será determinar si la internación domiciliaria cumplía con los estándares médicos adecuados.

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Para la fiscalía, hubo omisiones, falta de controles y decisiones que contribuyeron al desenlace. Las defensas, en cambio, sostienen que el tratamiento fue consensuado y acorde al estado del paciente.

Con este nuevo juicio, la causa vuelve a ponerse en marcha y buscará dar una respuesta definitiva sobre uno de los casos más impactantes de los últimos años en la Argentina.