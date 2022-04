Violencia de género: golpeó salvajemente a su esposa luego de que lo descubriera siendo infiel con otro hombre

El calvario de la esposa

Según pudo reconstruir la fiscal Norma Matach, la mujer fue alertada de que su marido mantenía un amorío con un comerciante del barrio Almirante Brown, provincia de Santiago del Estero.

Luego de la negativa del albañil, la víctima se dirigió al comercio para increpar al tercero en discordia. Cuando la mujer le preguntaba al hombre por los rumores, se percató que desde atrás su marido le hacía gestos para que negara todo.

Notablemente enojada, ella le asestó un golpe al albañil quien respondió agarrándola del pelo y dándole una trompada en el rostro que hizo caer en el piso a la mujer. Menos de veinte minutos después del hecho, el hombre era esposado por la policía y trasladado a la Comisaría del Menor y la Mujer Nº 5.

Reincidencia en la violencia

Tras pasar un mes entre rejas, fue excarcelado y se le dictaron una serie de medidas a fin de evitar nuevas agresiones: exclusión del hogar que compartía con la mujer e impedimento para mantener contacto con ella por el plazo de noventa días.

Dos meses más tarde, y violando la restricción de acercamiento, el albañil se presentó en la casa de la víctima en estado de ebriedad, comenzó a insultarla y le volvió a pegar. La mujer terminó con hematomas en la cabeza, la frente, las cejas y los labios, sin embargo, no denunció lo sucedido porque sus ex cuñados la persuadieron de no hacerlo.

El último sábado, el albañil volvió a visitar a su ex pareja y luego de golpearla huyó cobardemente cuando intercedió la dueña de la casa y alertó a la policía. Minutos después, el hombre fue detenido por la policía y será indagado por la imputación de los delitos de "lesiones leves calificadas reiteradas y desobediencia judicial en perjuicio de la administración pública en concurso real de delitos".