Gustavo Vera le respondió al abogado de la familia de Loan tras el pedido de detención: "Yo molesto"

"Yo molesto porque me meto con la trata, con el narco y con el poder que tiene alguna relación promiscua", aseveró. "No sé qué va a hacer la jueza. Ayer la denuncié por mal desempeño porque fui a una audiencia que fue un escándalo, se me preguntó si yo participaba en marchas o pedía la destitución de Valdés", explicó.

"Pide la detención de una persona por algo presunto que no tenés probado", recalcó en diálogo con Andino y las Noticias, y apuntó contra "el gobernador de la provincia" sobre quién está detrás de los obstáculos para hallar al menor.



"Por Loan no me preguntaron casi nada, se pusieron nerviosos cuando contacté con la directora de Minoridad porque demonizaba a los integrantes de la Fundación Dupuy", aseveró Vera.



"Se enojaron cuando mencioné que me parecía un espanto que la escena donde se cometió un delito no haya sido cercada y protegida. Cualquiera que iba a 9 de Julio iba y paseaba por ahí (...) se hizo todo para que no se encuentre a Loan", agregó. " />

"Es el primer confeso": conmoción en el caso Loan por el pedido de detención de Gustavo Vera

Juan Pablo Gallego, el abogado querellante que representa a la familia de Loan, el pequeño que sigue desaparecido en Corrientes, habló con A24 y lanzó duras acusaciones contra Gustavo Vera, titular de La Alameda.

"Yo propuse convocar a este hombre que podía ser una persona que genere algún tipo de aporte", aseveró en diálogo con Andino y Las Noticias. "Estamos ante el primer confeso del caso Loan", recalcó.

loan vera.jpg

Y en este marco, agregó: "Es una persona muy particular (...) Vera confesó que no tiene la menor idea de ninguna pista narco ni de trata. Pero a la vez, está en su declaración filmada, termina confesando que esas hipótesis que armaba estaban guionadas por él mismo, incluso por su amigo 'El americano'".

Las palabras del abogado se dieron luego de que los padres de Loan solicitaran este martes la detención inmediata de Vera, presidente de la Fundación Alameda. El pedido se basa en una presunta asociación ilícita, encubrimiento y falso testimonio.