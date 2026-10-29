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HONESTIDAD BRUTAL

Wanda Nara se sinceró sobre la posibilidad de casarse con Martín Migueles y sorprendió con su respuesta

En plena emisión de MasterChef Celebrity, Campi sorprendió a Wanda Nara con una pregunta sobre su futuro amoroso y quiso saber si volvería a casarse tras su reciente divorcio de Mauro Icardi. Aquí, su picante respuesta.

29 oct 2026, 12:44
Wanda Nara se sinceró sobre la posibilidad de casarse con Martín Migueles y sorprendió con su respuesta

Wanda Nara se sinceró sobre la posibilidad de casarse con Martín Migueles y sorprendió con su respuesta

Wanda Nara se sinceró sobre la posibilidad de casarse con Martín Migueles y sorprendió con su respuesta

Wanda Nara se sinceró sobre la posibilidad de casarse con Martín Migueles y sorprendió con su respuesta

Esta semana, Wanda Nara protagonizó un divertido momento en MasterChef Celebrity (Telefe) cuando Campi apareció en escena con uno de sus personajes más recordados, Jorge, el quinielero cholulo y gritón. En medio de las risas, el humorista aprovechó la ocasión para indagar sin filtros sobre la vida sentimental de la conductora y le hizo una pregunta que sorprendió a todos.

Todo comenzó cuando el participante del reality, metido de lleno en su personaje, lanzó una consulta directa que descolocó a la empresaria. “¿Vos nunca un marido como la gente?”, disparó, provocando las carcajadas de quienes estaban presentes en el estudio.

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Lejos de esquivar el comentario, Wanda respondió con una referencia a su reciente separación legal de Mauro Icardi, cuyo divorcio se concretó hace apenas algunas semanas. “Bueno, bueno, ahora estoy divorciada, me salió el divorcio”, expresó, dejando en claro que esa etapa de su vida ya quedó atrás.

Sin embargo, Campi no se conformó con la respuesta y fue por más. Siempre desde el humor y sin abandonar su personaje, quiso saber si la conductora tenía pensado volver a pasar por el altar junto a su actual pareja, Martín Migueles. “¿Vas a casarte de nuevo?”, le preguntó sin rodeos.

La respuesta de Wanda fue tan breve como contundente. Ante la consulta del humorista, la conductora prefirió no adelantarse a los acontecimientos y dejó en claro que, por ahora, no tiene apuro por dar ese paso. “No, no sé, voy a esperar un poquito”, respondió.

Vale señalar que la declaración de la empresaria se conoció pocos días después de que compartiera en sus redes sociales un romántico saludo de cumpleaños dedicado a Migueles. Para la ocasión, publicó un collage con imágenes inéditas de la pareja, en las que se los pudo ver compartiendo momentos íntimos, besos y distintas muestras de complicidad.

Cuáles fueron las fotos íntimas que Wanda Nara publicó junto a Martín Migueles con motivo de su cumpleaños

Desde hace algún tiempo, Wanda Nara mantiene un perfil reservado en cuanto a su relación con Martín Migueles. Aunque en varias oportunidades se mostró junto al fornido muchacho en público, la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) eligió preservar la intimidad de su noviazgo y evitar las declaraciones sobre su presente sentimental.

Sin embargo, hubo una reciente ocasión especial que la llevó a dejar de lado el misterio y compartir con sus seguidores algunas postales privadas junto a su pareja. Con motivo del cumpleaños número 42 del empresario, la mediática sorprendió en sus redes sociales con varias imágenes que reflejan la intimidad de la pareja.

A través de sus historias de Instagram, Wanda Nara publicó dos collages de fotografías en blanco y negro en los que se los puede ver muy románticos, a puro beso y compartiendo distintos momentos de su día a día. Las postales dejaron al descubierto una faceta más íntima de la relación, lejos de las apariciones públicas a las que suelen estar acostumbrados.

La conductora acompañó una de las publicaciones con un breve pero significativo mensaje dedicado a su novio. "HB", escribió, junto a los emojis de una torta de cumpleaños y un corazón, en referencia al día especial que estaba celebrando el empresario.

En otra de las historias, Wanda sumó un cangrejo y otro corazón, junto a nuevas fotografías en las que se los ve muy acaramelados e incluso compartiendo momentos en la cama.

De esta manera, la mediática aprovechó una fecha importante para expresar sus sentimientos hacia Martín Migueles y mostrar una parte de su vida privada que suele mantener bajo reserva.

     

 

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