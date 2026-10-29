Wanda Nara se sinceró sobre la posibilidad de casarse con Martín Migueles y sorprendió con su respuesta

La respuesta de Wanda fue tan breve como contundente. Ante la consulta del humorista, la conductora prefirió no adelantarse a los acontecimientos y dejó en claro que, por ahora, no tiene apuro por dar ese paso. “No, no sé, voy a esperar un poquito”, respondió.

Vale señalar que la declaración de la empresaria se conoció pocos días después de que compartiera en sus redes sociales un romántico saludo de cumpleaños dedicado a Migueles. Para la ocasión, publicó un collage con imágenes inéditas de la pareja, en las que se los pudo ver compartiendo momentos íntimos, besos y distintas muestras de complicidad.

Cuáles fueron las fotos íntimas que Wanda Nara publicó junto a Martín Migueles con motivo de su cumpleaños

Desde hace algún tiempo, Wanda Nara mantiene un perfil reservado en cuanto a su relación con Martín Migueles. Aunque en varias oportunidades se mostró junto al fornido muchacho en público, la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) eligió preservar la intimidad de su noviazgo y evitar las declaraciones sobre su presente sentimental.

Sin embargo, hubo una reciente ocasión especial que la llevó a dejar de lado el misterio y compartir con sus seguidores algunas postales privadas junto a su pareja. Con motivo del cumpleaños número 42 del empresario, la mediática sorprendió en sus redes sociales con varias imágenes que reflejan la intimidad de la pareja.

A través de sus historias de Instagram, Wanda Nara publicó dos collages de fotografías en blanco y negro en los que se los puede ver muy románticos, a puro beso y compartiendo distintos momentos de su día a día. Las postales dejaron al descubierto una faceta más íntima de la relación, lejos de las apariciones públicas a las que suelen estar acostumbrados.

La conductora acompañó una de las publicaciones con un breve pero significativo mensaje dedicado a su novio. "HB", escribió, junto a los emojis de una torta de cumpleaños y un corazón, en referencia al día especial que estaba celebrando el empresario.

En otra de las historias, Wanda sumó un cangrejo y otro corazón, junto a nuevas fotografías en las que se los ve muy acaramelados e incluso compartiendo momentos en la cama.

De esta manera, la mediática aprovechó una fecha importante para expresar sus sentimientos hacia Martín Migueles y mostrar una parte de su vida privada que suele mantener bajo reserva.