La indignación de Gianinna Maradona por el brutal gesto de Luque en el juicio por la muerte de Diego

"Puso la computadora y estaba la autopsia de mi papá. ¿No tenés ningún reparo? ¿Por qué me hacés ver algo que a mí me costó un montón sacármelo de la cabeza?", cuestionó con indignación. "Fue algo que hizo apropósito", remarcó.

Y fue más lejos: "Va por la vida cag... en la gente", sentenció. También señaló que le resultó muy doloroso escuchar la manera en que los imputados se referían a Diego y a su familia durante el proceso.

Embed

¿Qué lo llevó al médico Leopoldo Luque a cambiar su apariencia?

Apenas comenzó el juicio por la muerte de Diego Maradona, uno de los aspectos que más llamó la atención en los Tribunales de San Isidro fue el impactante cambio físico de Leopoldo Luque, el neurocirujano señalado como uno de los principales imputados en la causa que investiga el fallecimiento del ídolo argentino.

La transformación del médico no pasó inadvertida ni para los presentes en las audiencias ni para quienes siguen de cerca el proceso judicial. Su imagen actual luce completamente diferente a la que mostraba en 2020, cuando quedó bajo la mirada pública tras la muerte del exfutbolista. En aquel entonces, Luque llevaba barba, un aspecto desalineado y un perfil mucho más informal.

Ahora, en cambio, el neurocirujano aparece con un look renovado: se afeitó, se sometió a distintos retoques estéticos y exhibe una marcada musculatura producto de un intenso entrenamiento vinculado al fisicoculturismo. El cambio físico resulta tan notorio que rápidamente generó repercusiones y comentarios tanto en los medios como en las redes sociales.

Según trascendió, esta nueva rutina incluye una alimentación extremadamente estricta que mantiene incluso durante las largas jornadas del juicio. De acuerdo con cronistas presentes en las audiencias, Luque aprovecha cada cuarto intermedio para continuar con su planificación alimenticia y sostener el régimen que acompaña su preparación física.

En medio del avance de la causa judicial, especialistas y observadores del caso interpretan esta drástica metamorfosis como una posible estrategia para despegarse de la imagen pública con la que quedó asociado tras la muerte de Maradona. La modificación de su apariencia sería, para muchos, una forma de intentar evitar la condena social y mediática que recae sobre él desde hace años.

Mientras continúa el juicio por homicidio simple con dolo eventual, Leopoldo Luque mantiene un perfil mediático bajo y busca atravesar el proceso judicial lejos de aquella identidad visual que quedó instalada en la opinión pública tras uno de los episodios más conmocionantes del deporte argentino.